【逃犯條例】腸胃炎、塞渠　建制派傾修例缺席　南區區議會流會

有南區區議員早前動議於今日召開的區議會大會中，討論要求政府全面撤回《逃犯條例》修訂的事宜，獲主席接納，惟今日會議正式開始前，連同主席在內只有6名區議員出席。會議最後因未達會議法定人數而告流會。有民主派區議員質疑，建制議員蓄意缺席，以逃避有關討論，南區區議會主席更透露，會議開始前，曾與部分缺席議員曾出席共進午餐：「議員是否來開會是個人選擇。」

原定今午2時30分召開的南區區議會大會，會議第一部分的第5項議程為羅健熙提出、要求政府全面撤回《逃犯條例》修訂的動議 ，惟會議開始前，只有南區區議會主席朱慶虹，及區諾軒、司馬文、柴文瀚、羅健熙、徐遠華5名民主派區議員出席。15分鐘後，出席議員的人數仍未達全體的二分一(即9人)，在未達法定人數的情況下，朱慶虹按《南區區議會會議常規》的第12(1)條宣布休會。而在2時46分、宣布流會一分鐘後，報稱無政治連繫的區議員任葆琳方到達會議室。

缺席議員包括： 朱立威、陳富明、歐立成、麥謝巧玲、陳家珮、陳李佩英、張錫容、馮仕耕、林啟暉、林玉珍、任葆琳

今午召開的南區區議會大會原定討論關於撤回《逃犯條例》修訂的動議 ，惟出席議員未達法定人數，會議未開始已告流會。(黃文軒攝)

除主席朱慶虹外，只有司馬文(左一)、徐遠華(左二)、羅健熙(中)、區諾軒(右二)及柴文瀚5名民主派區議員出席會議。(黃文軒攝)

流會後，朱慶虹向傳媒表示，是日會議共有四位區議員正式告假，其他議員則無特別原因不出席。他透露，會議前曾與其他區議員共進午餐，當中包括建制派議員，當時有人向他表示會遲到：「議員是否來開會是個人選擇，每一個議員應盡責任開會。」朱慶虹又指，流會前的15分鐘間，已通知秘書處致電各議員前來開會，有人稱正在前往開會的路上，亦有人稱當時看醫生。被問到在知道有議員正前來開會的情況下，為何不行使酌情權，他強調會議常規第12條並無提及酌情權，自己只是「跟規矩做」。

南區區議會主席朱慶虹透露，是日會議共有四位區議員正式告假，而會議前更曾與部分缺席的區議員共進午餐。(黃文軒攝)

朱慶虹又指，如下次會議再有議員動議討論和《逃犯條例》修訂有關的議程，他亦會批准，雖然擔心議員缺席導致流會的情況再發生，但亦只好再呼籲他們岀席會議。至於因流會而無法討論的瑪麗醫院、葛量洪醫院的重建計劃，他指兩間醫院原定向區議會作定期匯報，不會因爲流會就影響計劃進度。

對無法在區議會上討論《逃犯條例》修訂的事項，提出討論動議的民主派議員羅健熙在會後表示遺憾，又指知道部分議員在會前曾與主席朱慶虹共進午餐，不明白為何有關議員並未出席會議，質疑他們是為了逃避與《逃犯條例》修訂相關的討論，將再提出把有關討論納入下次會議的議程。他又指，是日會議原定討論兩間醫院的重建計劃，而負責匯報的醫生和官員皆已到場，他們對於流會皆感到無奈。

提出討論動議的民主派議員羅健熙質疑，缺席議員是為了逃避與《逃犯條例》修訂相關的討論。(黃文軒攝)

區諾軒則表示，南區區議會從未試過流會，其他區議會會議皆是討論至《逃犯條例》的議程才被終止，惟是次南區區議會在未能討論議程上排得比《逃犯條例》修訂討論更前的民生議程，就直接流會，直言是次情況「很差」，有理由相信是有建制派蓄意造成流會而不出席。司馬文亦形容情況非常尷尬：「逃犯條例與所有人有關，但為何要拒絕討論？這情況10年來從未發生。」

在流會後一分鐘到場的任葆琳指，自己不熟悉法律，也不愛談政治，只因主席接納《逃犯條例》修訂相關議程，才尊重主席的決定，希望在會議上一同討論，沒想到會議最後流會收場：「主席也是講道理的人，不然他不會接納這動議。」她稱自己並不支持《逃犯條例》修訂，認為是次政府的宣傳工作不足之餘，香港人對內地司法制度的信心亦不足，惟她認為區議會應是討論民生議題的地方，故《逃犯條例》修訂最好不要在區議會會議上討論，質疑部分議員為何對條例相關的討論持積極態度：「說要在香港仔建設現代化街市也說了多年，怎麼不見他們就此議題如此進取地討論？」

其中一位缺席會議的區議員陳家珮回覆香港01指，因海怡半島昨日有渠道出現淤塞，今日又下大雨，需趕回該處了解情況故缺席會議。(資料圖片)

其中一位缺席會議的區議員陳家珮回覆香港01指，海怡半島昨日有渠道出現淤塞，今日又下大雨，故需趕回該處了解情況：「本來打算看完就趕會去開會，怎料秘書下午約三時就致電我說已流會，不必趕回去了。」陳家珮承認，有出席今午朱慶虹所指的飯局，「因早已承諾出席，但我也只是坐了約半小時，之後便趕回海怡了。」她稱自己事前已向秘書表示會遲到，但對於主席應否行使酌情權，待仍在途中的議員到場，繼續會議，她則指主席只是跟會議常規處理，宣佈流會。陳家珮又稱，因主席接納了在會議上討論《逃犯條例》修訂相關事項，便要按規矩進行會議，故不存在是否贊成在區議會上討論有關問題。

同樣缺席會議的區議員朱立威亦指，自己有出席下午的飯局，惟今午2時30分另有政黨內部會議需自己主持，原打算下午3時出席區議會會議，不料在此前己收到秘書通知會議流會，對流會感到抱歉。他指，自己所屬的政黨民建聯對《逃犯條例》修訂一直「態度清潔、立場清晰」，故無須於區議會上對有關討論避而不談，即使再有議員提出在會上討論有關事宜，自己亦會清晰地表態。朱立威又表示，原定討論的醫院重建計劃一直在進行，今日的會議亦無議題需表決，故雖流會，仍屬不幸之中的大幸。

另一缺席區議員陳李佩英表示，自己今午出席飯局後接到通知，指赤柱有房屋塌下，需趕回去處理，惟回去出席會議途中，接獲秘書通知流會消息。問到若下次再有議員提出《逃犯條例》修訂相關的議程，會否參與討論，她回應說：「我不做下次的估計。」

另一區議員林啟暉則指，自己患上急性腸胃炎，身體不適，今早已正式向區議會告假，亦沒有出席會議前的飯局。麥謝巧玲亦指因身體不適，今早已向區議會告假，於求診後回家休息，至收到記者通知，才得悉會議流會，並對此表示抱歉。