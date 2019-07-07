員佐級協會加持　義工隊助登記做選民　陳祖光任副主席遭質疑拉票

選民登記已於7月2日截止，《香港01》記者接獲投訴，指近月紀律部隊宿舍出現由「香港紀律部隊義工服務隊」設立的選民登記投遞箱，另有人在郵箱投遞由警察員佐級協會及義工隊發出的選民登記信件，呼籲「以實際行動支持一位愛護警隊的候選人。」 該「義工隊」的副主席是前警察員佐級協會主席陳祖光，早前曾盛傳他會出選區議會，他在5月曾澄清「未作最後決定」。有紀律部隊宿舍居民質疑，這些宣傳單張有違警隊政治中立，以及有人借意拉票。 陳祖光回覆表示，至今仍未定參選。他也正在退休休假中，並無警察職務，與警察員佐級協會的呼籲信件無關。至於由其署名的義工隊信件，他強調只是「代主席出信」。

有傳前警察員佐級協會主席陳祖光參選區議會，但他回覆指「未決定」。（資料圖片 / 林若勤攝）

員佐級協會發信：「以實際行動支持愛警隊候選人」

前警察隊員佐級協會前主席陳祖光於4月1日退休，其後不時傳出他有意出觀塘雙順選區。雙順選區範圍覆蓋順利紀律部隊宿舍，該宿舍有近3,000戶。該區現任區議員是九龍社團聯會、自動當選的符碧珍。

《香港01》接獲投訴，指順利紀律部隊宿舍近月出現由警察員佐級協會主席林志偉發出的信件，呼籲居民登記做選民，信中寫明「各位同事務必珍惜機會」，「請以實際行動支持一位愛護警隊、愛護香港的候選人。」同時，陳祖光亦以「香港紀律部隊義工服務隊副主席」名義向住戶發出信件，正文內容與林志偉所發的幾乎完全相同。宿舍大堂亦設了由「香港紀律部隊義工服務隊」的選民登記表收集箱。

另外，宿舍的紀律部隊居民協會不時透過社交平台分享與義工隊有關的訊息，投訴人質疑若陳祖光是有意參選，「居民協會有心幫陳祖光宣傳，預備參與區議會」，認為大多居民協會的成員是現職的警務人員，做法有違警務人員政治中立的原則。

雙順選區範圍覆蓋順利紀律部隊宿舍，該宿舍有近3,000戶。（Exploringlife / Wikipedia）

警務人員避免參與政治活動 但投票則不受限



根據《警察通例》第6章行為及紀律的列明，警務人員應經常避免參與影響其公正執行職務的活動，或任何可能使市民誤會會影響其公正執行職務活動，包政治活動。

而「政治活動」則包括（a）支持或參與政治團體的政治活動；（b）非為執行職務而公開發表政治言論；（c）派發政治刊物；（d）為任何候選人的政治觀點或競選政綱宣傳或辯護和（e）為政治團體拉票或助選。不過，警務人員以登記選民身份投票則不在此限。

其他宿舍未有義工隊信箱

記者向多個消息求證，在元朗紀律部隊宿舍、秀茂坪紀律部隊宿舍、黃竹坑警察宿舍，在郵箱均未收到由警察員佐級協會發出的信件，以及未見有「紀律部隊義工服務隊」的選民登記表收集箱。

義工隊網頁並無成員名單

翻查「香港紀律部隊義工服務隊」的資料，義工隊的登記地址為將軍澳領都的一個住宅單位。義工隊的網站以及過往傳媒的報道，均無義工隊的成員名單，連主席的身份都從未公開；在活動及項目一頁則由今年的1月開始，惟除了日子外，並無其他內容。據網頁介紹，義工隊「大部份成員曾經在香港律紀部隊不同的崗位上服務多年，故希望能藉着自己在政府服務的經驗貢獻社會。」

陳祖光曾在5月底透過短訊澄清參選傳言，指對出選區議會「仍未作出最後決定」，但若他出選將會為現職及退役紀律部隊人員爭取權益。「若我們決定在某區參選，我們不是要針對某人或某黨派，而是那區是我們最好的一個選擇 。」