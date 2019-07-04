通識「教壞」學生？理大學生校董邀梁美芬挑戰通識考試

教育局成立的學校課程檢討專責小組上月底發表諮詢文件，建議中學文憑試(DSE)通識科維持必修必考，建議引起部份建制派不滿，其中立法會議員梁美芬稱，通識教育科「教壞」年青人，令年青以為「自己大晒」，理工大學學生校董李傲然今日（4日）公開向梁美芬「下戰書」，邀梁一起挑戰通識科公開考試，向港人以考試成果展示彼此對通識教育科的理解。 梁美芬回覆《香港01》記者查詢時表示，不認同亦不會答應李傲然邀請。

立法會議員梁美芬。（資料圖片）

梁美芬早前形容青年問題源於現時通識教育科，香港理工大學校董會學生成員兼理大學生代表聯席召集人李傲然，今日透過傳媒向梁美芬「下戰書」，邀請對方挑戰中學文憑考試通識科試題。

要求在公眾和媒體面前一同作答

李傲然解釋，自己曾經歷通識科公開試洗禮，對通識科略知一二，故希望邀約梁美芬在公眾和媒體面前，一同作答同一份通識教育科官方試題，至於擬定試題和批改則交由專業通識教學團隊負責；至於時間、地點？李傲然表示可由梁決定，只希望「透過最文明的考試制度切磋交流，讓真相越辯越明」。

梁美芬不認同亦不答應邀請：「不是這種枝枝節節的活動」



梁美芬回覆時稱，她認為討論通識科應從中學生學習水平、適合性和選擇學科自由考慮，不認同亦不會答應李傲然的邀請：「不會答應這種枝枝節節的活動」。但她歡迎對方觀看她過去在立法會有關通識科的公開發言、曾撰寫的相關文章及拍攝過的短片。

稱發表意見十年政府從未理會

她亦批評，過去十年政府均沒理會其有關通識科的意見，而課程檢討報告中亦沒考慮其意見，促教育局誠意聽取民意。

我發表了關於通識科的意見超過十年，政府從來沒有理會我，課程檢討報告亦沒有考慮我們的意見，我要聽到的是教育局誠意聽取民意。 立法會議員梁美芬

而教育局首席助理秘書長區蘊詩今日（4日）回應傳媒提問時表示，未見到有實質証據顯示通識科令學生變得激進，強調通識科目的，是培養學生跨學科、跨範圍的思考能力，有一定重要性。她又說，明白通識科推出以來均有不同意見，而學校課程檢討專責小組正就課程改革進行諮詢，歡迎各界提出意見。