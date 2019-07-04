【立法會衝擊】董建華斥通識令學生激進　教育局高官：無實質證據

「反送中」議題近日越反映出社會矛盾，昨日（3日）全國政協副主席、前特首董建華指，對於七一立法會遭受衝擊及破壞感到心痛，指有一部分參與衝擊者是專業人士，必須要徹查事件，將他們繩之於法，又指是自己任內開始推行的通識教育失敗，年輕一代才變得「有問題」。教育局首席助理秘書長區蘊詩今日（4日）出席一場合時說，「未見到有實質證據」通識科令學生變激進，亦相信教師會秉持專業操守，在教學中引導不同討論。

教育局首席助理秘書長區蘊詩今日（4日）出席優質教育基金發布會時回應指，通識科推出至今一向有不同人士都有不同的意見，並相信教師會秉持專業操守，在教學中引導不同討論。（香港電台影片截圖）

教育局首席助理秘書長：無通識科令學生激進的證據

教育局首席助理秘書長區蘊詩今日（4日）出席優質教育基金發布會時回應指，通識科推出至今一向有不同人士都有不同的意見，歡迎各界人士在諮詢期間提出，但她說，「最近有人指通識科會不會令學生激進，其實我們未見到有實際的證據。」並相信教師會秉持專業操守，在教學中引導不同討論。

她又指出，通識科本身可以訓練學生跨學科、跨範圍思考，有一定的重要性，專責小組各方亦有所肯定的。此外，她提到，年輕人出現情緒有不同原因，不可以純粹歸因政治問題，但她認為，不論發生什麼事，自殺都不是一個選擇。

董建華對立法會衝擊事件感到痛心。（資料圖片）

董建華昨日會見部分傳媒高層，指自己任內開始推行的通識教育失敗，是造成年輕人出問題的重要原因，現在要想辦法改善。他認為，一定要幫年輕人，香港年輕人要把握中國發展的機會，他又提到大灣區發展，認為香港年輕人要瞭解內地。經民聯立法會議員梁美芬日前指，近日大批年輕人上街示威反對修訂《逃犯條例》，歸咎於教育制度，通識科無教好學生品德和品格，批教育局沒有進行課程檢討，稱令青年以為「自己大晒」。

通識科是董建華年代推行的政策，現時中學生需要修讀。（資料圖片）

早前教育局轄下的學校課程檢討專責小組經逾一年半研究，就中小學課程改革發表文件，並就此展開兩個多月的公眾諮詢。小組建議，維持高中4個核心科維持必修必考，當中包括備受爭議的通識科，惟學校或學生可選擇是否做佔中學文憑試（DSE ）通識科兩成分數的「獨立專題探究」（IES），而棄做的學生最高只可獲第4級成績。