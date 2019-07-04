【立法會衝擊】董建華批通識科　葉建源：點解咁驚青年認識問題？

七月一日大批反對修訂《逃犯條例》的示威者衝入立法會大樓，前行政長官董建華昨天指，造成青年出問題的重要原因，是自己任內開始推行的通識教育失敗，認為要想辦法改善。 立法會教育界議員葉建源今（4日）在電台節目質疑，現時的社會矛盾是源於政府施政出現問題，而非單單青年問題，更非通識科的問題，批評董建華是找「代罪羔羊」。他認為，老師都十分盡責，亦不激進，反問為什麼老師不應教時事，「點解要同現實生活切斷？點解咁驚青年認識問題？」

前行政長官董建華昨天指，造成青年出問題的重要原因，是自己任內開始推行的通識教育失敗。 （資料圖片）

葉建源直言董建華的說法十分奇怪，因現時社會社會矛盾是源於政府施政出現問題，而非單單青年問題，更非通識科的問題，「社會咩年齡都沸騰啦！」他指，不應談論沒有證據的事，質疑董的說法是找代罪羔羊。

他又指出，老師都十分盡責，亦不激進，在近日風波中可見，老師都會以學生的安全為優先考慮，但社會上對教師信任度低，他反問為什麼老師不應教時事，「點解要同現實生活切斷？點解咁驚青年認識問題？想學生咩都唔識，就咩都唔會做？」他稱，有研究指，通識科可令學生對問題認識更深，行動前更慎重，不相信會令青年變得激進。他補充，政府現時面對的矛盾重重，社會上卻挑起新的火頭，對香港社會非好事。