【逃犯條例】張建宗拒見關注青年住屋聯席　招國偉：講一套做一套

政府因修訂《逃犯條例》引起連串示威浪潮，甚至出現嚴重警民衝擊。特首林鄭月娥日前稱，會聆聽各界聲音，改善施政，而科大學生會表示，林鄭月娥曾透過校方約他們閉門會面。 不過，份屬建制陣營的「關注青年住屋聯席」早前約見政務司司長張建示，但今日（4日）收到對方回覆，指「司長公務繁重，抱歉未能抽空與貴聯席成員會面，敬祈見諒」。聯席成員之一、公屋聯會幹事招國偉批評，住屋問題作為年輕人最關注的議題之一，政府卻無意與關注團體會面交流聽取意見，與當局近日強調要與年輕人見面的口徑相異，「政府似乎未汲取教訓，講一套做一套。」

具建制背景的關注青年住屋聯席，在5月底曾去信政務司司長張建宗，要求安排與對方會面交流，並討論解決青年住屋問題。不過，聯席今日收到對方回信，指「惟司長公務繁重，抱歉未能抽空與貴聯席成員會面，敬祈見諒。」拒絕與聯席成員會面，僅稱司長辦公室已備悉電郵及內容，並轉交有關政策局參閱。

招國偉：政府無汲取教訓

聯席成員招國偉指，對此感到極遺憾和失望，因為青年住屋問題困擾多時，亦是社會問題最嚴重的環節之一，但政府卻以事忙為由推卻，做法並不合理。他又指，政府近日經歷大規模示威浪潮，早前自稱願意聆聽各界意見及改善施政，現時的做法似乎「講一套做一套」，「我哋睇唔到政府有汲取到教訓。」

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聯席成員藍偉良亦對此極度失望，指過去十個月集合十多個青年團體，召開研討會擺街站收集民意，只為得到青年群體的最大共同意願，再與政府的恰當單位互動交流，讓年輕人感受到各界甚至政府都有重視他們的訴求，對政府的決定感到可惜。

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