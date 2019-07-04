【逃犯條例】政府經中大放風擬見年輕人　學生會：感覺如公關SHOW

政府強推《逃犯條例》修訂，引發香港社會劇烈動盪，抗爭事態更不斷升級。科大學生會今日（4日）透露，特曾林鄭月娥邀學生會進行閉門會議，但學生會表明拒絕。 而中大學生會會長蘇浚鋒向《香港01》表示，校方高層曾向學生會透露，政府未來希望接觸一些年輕人，但是目前未有收到正式閉門或公開會面的邀請。至於一旦獲邀會否打算拒絕？蘇浚鋒指，在《逃犯條例》爭議期間，林鄭本來有很多機會接觸年輕人，如今貿然邀請年輕人見面，難免會令人覺得是「公關show」。

中大學生會會長蘇浚鋒（右四）表示，校方高層曾向學生會透露，政府未來希望接觸一些年輕人，但目前未有收到會面邀請。（資料圖片）

中大學生會：林鄭先回應訴求再考慮見面

蘇浚鋒指，目前仍未收到政府正式邀請：「時地人都仲未清楚，難以有實質回應。」但他認為，綜觀整個《逃犯條例》風波，林鄭月娥有很多機會能接觸年輕人，例如與示威者對話，但結果全部欠奉，他直言：「𠵱家貿然邀請年輕人會面，難免會令人覺得係『公關show』，希望佢（林鄭月娥）能表露實質誠意，例如五大訴求都好清晰，回應咗訴求先再考慮見面。」

他補充，學界現時並非社會運動的「大台」，只能代表部分示威者，因此林鄭月娥應與站在前線的示威者對話：「但佢（林鄭月娥）連民主派立法會議員都唔肯見，我睇唔出佢有咩誠意。」

+ 81 + 80 + 79

理大學生會：未收到邀請

至於理大學生會回應《香港01》時表示，至今未有收到任何由林鄭主動提出會面邀請。理大學生會會長廖建鈞指，若會議以閉門會議進行，他們亦不會出席。他又期望，政府除了約見學生會代表外，亦能與不同持分者見面，以多方面了解港人的訴求。

浸大學生會：不會出席閉門會面

而浸大學生會會長方仲賢亦向《香港01》指，校方未有向學生會提及過政府有意和他們見面，至今亦無收到林鄭提出的會面邀請。方仲賢說，據他了解，八大中暫時只有科大獲邀。方仲賢強調，若會面要以閉門形式進行，浸大學生會已有共識不會出席。

教大署理學生會會長梁耀霆則指，他們未有收到林鄭的邀請。