【立法會衝擊】特首辦證實林鄭邀大學生及年輕示威者閉門見面

修訂《逃犯條例》牽起連串風波，引致6.12金鐘警民衝突及7.1衝擊立法會。科大學生會今日（4日）更指，特首林鄭月娥透過校方高層，邀學生會代表進行閉門會議，惟學生會表明拒絕。 行政長官辦公室回覆《香港01》查詢時證實，特首林鄭月娥近日開始邀請不同背景的年輕人見面，包括大學生、一些曾參與近期示威活動的年輕人等。不過，由於希望會議能坦誠交流，故會議將以閉門形式進行，希望科大學生會可再作考慮。

行政長官辦公室證實，特首林鄭月娥近日開始邀請不同背景的年輕人見面，包括大學生、一些曾參與近期示威活動的年輕人等。（資料圖片）

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革新聽取民意 籲科大學生會再考慮

行政長官辦公室表示，特首林鄭月娥已表示政府的施政風格需要改變，要變得更開放、更包容，聽取民意的工作要革新等，因此她近日已開始邀請不同背景的年輕人見面，當中包括大學生、一些曾參與近期示威活動的年輕人等。

特首辦又指，會面目的是要深入聆聽、坦誠交流，因此希望會面以小範圍、閉門形式進行，會面安排亦不會發佈。特首辦稱已留意到科大學生會作出的公開回應，但希望學生會可再作考慮。

科大學生會今日（4日）在其Facebook專頁發聲明，指林鄭月娥昨日（3日）曾邀學生會進行閉門會議，惟學生會表明拒絕（科大學生會facebook截圖）

林鄭上任特首兩周年，相對2017年7月她上任之初，香港是變好了還是變壞了？以下會從15組數據，對比林鄭上任之初與現時的情況，相信正好反映出，以「we connect」為競選口號的她，如何用兩年時間和香港人「disconnect」（香港01製圖）