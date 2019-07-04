【立法會衝擊】行管會認為立法會10月前不能開會　冀盡快完成復修

立法會行政管理委員會今日（4日）召開會議，商討7.1立法會衝擊後如何善後。主席梁君彥、秘書長陳維安及行管會委員早上先視察大樓，及後移師金鐘道政府合署召開閉門會議。 會議於中午12時左右完結，委員郭榮鏗會後表示，會上一致通過現時立法會因防火設施等未符合法例要求，相信立法會大會和財委會10月前都不能開會，會盡快完成復修工作。

民主派立法會議員郭榮鏗提到，1.5小時的會議上已達成共識，由於立法會防火安全等設備等未符合法例要求，認為直至10月期間立法會不能召開會議。民主派基於對立法機關的尊重，原則上反對於立法會外的地點召開會議，強調不應貿貿然改變開會的場地，加上會議需要耗用大量人力，相信難以尋到合適的地方以及確保會議不會受阻。

至於被問到10月施政報告，郭榮鏗則回應指「時間太遠暫時無法評估情況」。

黃碧雲也表示，大樓不少開會設施如打鐘、投票的系統遭破壞，不少線路需重新接駁，故會在今個暑假內修復，期望十月復會時能開會。

另外因消防系統受破壞，議員和議員助理不能正常回去工作。黃碧雲稱今日早上十一點至下午五點，議員和議員助理可返回立法會執拾所需物品，相信消防設施維修需數天至一星期，料下星期可重返立會工作。

