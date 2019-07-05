【逃犯條例】科大學生會再拒林鄭閉門會面　促各界勿妄自代表民意

修訂《逃犯條例》引發連串風波，特首林鄭月娥近日開始邀請不同背景的年輕人見面，其中科大學生會表明拒絕閉門形式的會晤，特首辦籲科大學生會再考慮。科大學生會今日（5日）發聲明指，特首辦仍將以「小範圍、閉門形式」邀約市民會面，直接違反他們提出的三項對話條件，即正視五大訴求、包含各界人士及開放予公眾參與，「釀成毫無對談可能」，指出對林鄭政府拒絕公開與市民對話，「感到非常失望」，並決定收回原定全民對話會場的科大賽馬會大堂。

特首林鄭月娥近日開始邀請不同背景的年輕人見面。（資料圖片）

科大學生會今日再發聲明指，特首辦在該學生會聲明後，仍以「小範圍、閉門形式」邀約市民會面，並且不會公布會面安排，直接違反該會所提出的三項對話條件，分別為正視五大訴求、包含各界人士及開放予公眾參與，釀成毫無對談可能。

學生會對林鄭政府拒絕公開與市民對話感到非常失望，認為此舉不但無助緩和社會緊張局勢，更扼殺市民對政權聆聽訴求之僅餘希望，「逼迫抗爭者行動升級，林鄭政府染滿鮮血之雙手絕無空間再添殷紅」。又指，政權無意公開對話，故決定收回原定全民對話會場本校賽馬會大堂。

學生會在聲明中指出，「提醒各界人士反送中運動沒有大台沒有領袖，切勿妄自代表二百萬零一人與政權進行閉門會面。」

科大學生會幹事會臨時委員會成員梁銘軒今在商台節目《在晴朗的一天出發》指，學校高層透過電話聯絡臨時委員會成員，指政府希望邀約會面，惟無提及會面內容細節，而且臨時委員會認為，即使是學生會成員，也無法代表整個學界及社會各界，因而選擇公開事件，讓大眾得悉。

他續指，不少科大學生一直要求政府回應民間的五大訴求，亦不同意學生會閉門會晤特首，「我們只是普通學生，無可能代表二百萬零一人意見。」因此學生會仍然認為，開放予公眾參與、包含各界人士是對話的前提。

梁銘軒表示，政府今次發出邀請雖然釋出善意，但如不肯公開與各界商討，學生會認為仍不足夠。他明白公開討論或會出現些微混亂，但認為既然6月9日、6月16日香港市民都可和平地遊行，相信如有公開會面，港人仍會保持理性。