【逃犯條例】鍾耀華：林鄭邀對話為拖延　傘運時被玩透籲不要中計

修訂《逃犯條例》引發的風波不絕，特首林鄭月娥在七月一日曾稱會親自約見不同黨派、不同階層、不同背景人士。事隔數天政府開始約見青年，目前學界只有科大學生會稱接獲邀請，而學生會已兩次表示拒絕閉門會晤。 「學聯五子」之一、「佔中九子案」被告之一的鍾耀華，在2014年雨傘運動時曾與時任政務司長林鄭月娥公開對話。他昨天（4日）在社交平台指，根據以往歷史，政府每次提出對話都只是為了拖延、消弭民氣，「然後就反噬，屍骨無存」，形容是「血的經驗與教訓」。他透露雨傘運動時，「被玩得透了，甚至有好些毫無議（意）思的對話籌備會議」，呼籲今次抗爭者不要中計。

鍾耀華認為，政府邀對話為拖延，雨傘運動時他曾被玩透，呼籲抗爭者不要中計。（資料圖片／張浩維攝）

鍾耀華在Facebook發文，指出根據過往歷史，政府每次提出對話都只是為了拖延、消弭民氣，「然後就反噬，屍骨無存」。例如俗稱「囍帖街」的利東街被殺街事件，政府提出與居民對話，但結果仍然殺街；天星及皇后碼頭被拆卸風波，政府與示威者對話後，碼頭依然被拆，至今重置無期。

他又以自己曾參與的雨傘運動為例，透露「當年可是被玩得透了，甚至有好些毫無議（意）思的對話籌備會議。」他指，2014年政府與學生對話後，仍然清場，更拘捕及控告學生，他坦言，「只恨當時天真，也恨社會反抗經驗沒有好的整理與傳承。」

2014年傘運期間，以時任政務司司長林鄭月娥為首的「政改三人組」和「學聯五子」會面，當時鍾耀華（左五）為學聯代表之一。（政府新聞處圖片）

他認為，過往與政府對話，是血的經驗與教訓，指出自己作為過來人，當時中了計，現時希望呼籲抗爭者不要中計。帖文中又向「達官貴人」表示，抗爭者的訴求清清楚楚，而政府毫無誠意作出制度上的回應，「就不要再被利用搞甚麼對話。」他呼籲各界應向政府施壓，要求政府直接回應訴求，反問「搞個對話除了推出幾個學生明星，還有甚麼實際爭取到？」

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