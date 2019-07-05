【逃犯條例】林鄭邀大學生會面　七學生會斥無誠意　提對話兩條件

政府提出修訂《逃犯條例》惹起極大爭議，更引發激烈抗爭。科大學生會昨日（5日）透露，特首林鄭月娥經校方約他們見面，惟將以閉門形式進行，學生會已表明拒絕，並提出三項對話條件，包括要求公開會面。而行政長官辦公室亦證實，正邀請各界年輕人會面，希望科大學生會再考慮。 包括科大等七間大專院校學生會代表今日（5日）舉行記者會回應，他們批評政府做法無誠意，又形容與林鄭會面為「危險行為」。學生會聯合提出兩大對話條件，包括公開對話及承諾對示威者不作追究。

七間大專院校學生會提出兩大對話條件，包括公開對話及承諾對示威者不作追究。（余俊亮攝）

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科大學生會：閉門會面無助緩和局勢

多間大專院校學生會代表，科大、中大、港大、城大、理大、浸大及香港演藝學院學生會，於記者會上回應政府邀請對話的做法。其中，科大學生會表示林鄭月娥在周三（3日）曾邀學生會進行閉門會議；至於中大學生會則稱，校方高層曾向學生會透露，政府未來希望接觸一些年輕人，但未有收到正式會面邀請。

學生組織提出兩項對話條件：要求包含各界代表的公開對話、承諾對參與近日行動的示威者不作追究。他們稱不會為政府回應設立「死線」，而舉行會面的形式仍有待相討。據他們理解，教大學生會的立場與他們一致，而其他大專院校則未有對口單位。

科大學生會外務副會長吳一嗚及中大學生會會長蘇浚鋒稱，林鄭月娥分別於周三透過校方邀請學生會進行對話，惟未有時、地、人等會面詳情。吳一嗚批評閉門會面無助緩和局勢，對特首辦的聲明感失望。蘇浚鋒則認為現階段只是非正式邀請，故當時未有正式回應校方。

中大學生會會長蘇浚鋒稱，林鄭月娥分別於周三透過校方邀請學生會進行對話，惟未有時、地、人等會面詳情。（余俊亮攝）

會面兩條件：公開對話、承諾不追究示威者

暫未獲政府邀請見面的港大學生會，其代表彭家浩批評政府選擇性邀請會面的做法無誠意，認為近日行動非只有大學生參與，加上公眾對事件有知情權，不能夠以閉門會議進行。他又質疑政府一方面要求對話，同時對參與示威行動的人士作大規模搜捕，斥政府行動為「公關騷」。

至於會否擔心拒絕對話會受外界批評，蘇浚鋒坦言政府未認清社會運動的走向，強調運動「無大台」，即使政府約見學界代表亦無助解決紛爭，而學界亦不能代表每個參與運動的人士。吳一嗚亦形容與林鄭會面為「危險行為」，擔心會變為2014年雨傘運動學界與政府會面的翻版。他又稱學界現時提出的條件屬「為政府著想」，認為政府有迫切性了解各界要求，並向公眾交代。他們又批評警方早前進入校園範圍作拘捕的做法，認為令學生感驚慌，形容為製造白色恐怖。

科大學生會於周四（4日）發表聲明拒絕林鄭月娥的邀請，要求以公開會面形式對話、包括各界別代表及回應五大訴求。特首辦於晚上稱由於會面目的為深入聆聽、坦誠交流，故選擇以閉門形式進行。

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