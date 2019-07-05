【立法會衝擊】港大校友聯署不滿張翔　校長室外現割席可恥標語

本港各間大專院校校長相繼對本月1日衝擊立法會的行為表態，其中港大校長張翔譴責示威者破壞性的行動，惹港大校友不滿。有港大校友及職員今日（5日）發起聯署聲明，批評張翔作為學者，未有面對事件牽涉的政治問題，更未有承擔一個大學校長的責任，表現對年輕人的關懷，斥其行為有助紂為虐之嫌。 港大校內亦充斥著不滿聲音，校長室外出「張翔可恥」、「割席可恥」的標語。

港大校長張翔譴責立法會大樓暴力事件。（資料圖片）

立法會大樓日前發生的暴力事件，令我深感痛心，破壞性的行動應予譴責。同時，我也呼籲各方理性而務實地努力解決紛爭，莫再訴諸對抗。在香港當前的困境下，我深信不同意見人士可以文明理性地共處; 而只要各方能夠主動開展積極對話，社會的裂痕始終會得到復和，相信各界都願意爲了更加美好的香港而求同存異。 港大校長張翔3/7聲明全文

有人於本月3日在香港大學民主牆上，貼上以簡體字寫成的「熱烈感謝張翔同志譴責學生保護立法會玻璃安全」21字標語，以示不滿他將七月一日衝擊立法會形容為「暴力事件」。（港大學生會《學苑》FB專頁圖片）

港大校長室外出現針對張翔的標語。（「Campus TV, HKUSU 香港大學學生會校園電視」fb）

針對7月1日年輕示威者衝入立法會大樓一事，港大校長張翔教授事隔兩日（3日）發表聲明，譴責示威者的破壞行動。再相隔兩日，港大校友關注組及香港大學教師及職員會發起聯署，對張翔的聲明表示遺憾。聯署聲明批評張翔只是緊隨政府的口徑譴責暴力，卻沒有以學者應有的求真態度和風骨，理解事件的因由，反而處處迴避事件牽涉到的政治問題。

針對其校長身分，聯署聲明斥責張翔也沒有半點著墨年輕人所面對的困境和絕望，看不到校長對年輕人應有的關懷和愛護，缺乏大學校長應有的承擔，不少校友及教職員更覺得其聲明有助紂為虐之嫌。

聯署聲明提三大要求 月中交張翔

聯署聲明向張翔提出三大要求，包括期望張翔走進年輕學生群中，以其應有的胸襟和寬容，理解年輕人的感受和具體訴求、為因參與今次抗爭而面對法律和情緒問題的港大學生提供支援，及以實質行動，和其他大學校長共同努力，敦促政府在無前設的基礎上，以真誠的態度和公開的方式與年輕人溝通。

聯署的截止時間為刺本月14日（星期日）晚上11時59分，聯署名單將於本月中旬呈交張翔。

港大校園內亦充斥著對張翔的不滿，鈕魯詩樓十樓校長室外貼滿標語，包括「張翔可恥、割蓆（席）可恥」、「沒有暴徒、祗有暴政！」，向張翔表達強烈不滿。