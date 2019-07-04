【立法會衝擊】一圖看清六大校長回應　教大張仁良：政府應聽訴求

《逃犯條例》修訂風波持續，示威者在7月1日衝擊立法會大樓並入內，大樓內多處地方遭受破壞。八間資助大學當中，近日六間大學校長發聲明回應事件，香港教育大學校長張仁良今（4日）亦發公開信回應事件。 張仁良指，持續的衝擊、對立無助解決困局，對社會撕裂感到痛心。呼籲各界重新開始對話，政府亦應採取主動，用最大的誠意聆聽市民的訴求和心聲。 八大中，尚餘中大校長段崇智及浸大校長錢大康沒有回應7月1日衝擊立法會事件。綜觀六位已發出回應的校長，當中科大校長史維和港大校長張翔都有譴責暴力衝擊立法會，但史維同時要求探究引致今次衝擊的根本原因，張翔則呼籲各方理性務實解決紛爭，莫再訴諸對抗。

張仁良稱，政府應用最大的誠意，聆聽市民的訴求和心聲。（資料圖片 / 張浩維攝）

張仁良在今（4日）下午向全校師生發出電郵，回應近日發生的示威衝突事件。

張仁良：衝擊無助解決困局

電郵以「教大校長反思香港前路」為題，張仁良在文中指出當前社會出現撕裂，感到痛心。提到近期社會發生的衝擊對香港帶來莫大震撼，認為是時候冷靜並反思香港未來。他認為，不能迴避衝突背後的社會矛盾以及成因。 但衝擊、暴力和對立亦無助解決當前困局。

他呼籲，各界應以理性及彼此尊重的方式開展溝通，而政府亦應主動用最大的誠意，以香港長遠福祉為依歸，聆聽市民的訴求和心聲。他指出，「一切對香港有利的事情，我們都應該考慮，並盡力去做。」文末又指出希望香港能夠重新出發，以接納代替對立。

早前多間大學的校長都有撰文回應事件，包括香港大學校長張翔、香港科技大學校長史維、香港城市大學校長郭位、香港理工大學校長滕錦光、香港恒生大學校長何順文以及嶺南大學校長鄭國漢。

（盧翊銘攝）

各位同事、同學︰ 近期社會發生的衝擊和動盪，對香港帶來莫大的震撼。衝突過後，大家是時候冷靜下來，沉澱整理，反思香港未來的前路。綜合各方意見，我相信大家均認同持續的衝擊、暴力和對立無助解決當前困局；我們亦不能迴避背後的社會矛盾以及成因。 生於斯，長於斯，對於當前社會出現的撕裂，我實在感到痛心。此時此刻，我呼籲各界平心靜氣展開對話之門，以理性及彼此尊重方式開展溝通。政府應採取主動，用最大的誠意聆聽市民的訴求和心聲，以香港長遠福祉為依歸。作為香港的一分子，一切對香港有利的事情，我們都應該考慮，並盡力去做。 我深盼香港可以重新出發，以接納代替對立。 教大校長張仁良

科大校長史維指譴責暴力同時，更要討論問題根源。（資料圖片） 2/7 科大校長史維致師生電郵全文： It is distressing and heartbreaking to see how the incident inside the Legislative Council Complex played out yesterday and this morning. As pointed out by many, violence should be condemned. However, observing how things unfolded over the past few weeks, the situation can’t be interpreted as a sign of temporary or single topic discontent only. We need to acknowledge that the protestors, many of them youngsters and students, would want to commit such acts even though they are fully aware of the consequences. While there are possible actions to be pursued by the legal system as well as judgment being rendered by the society, we should discuss the root cause to address the challenges we face. But first and now, appropriate steps must be taken swiftly to diffuse the tension. It is essential that all parties, public or private, adopt an open and approachable attitude in listening to one another by means of direct conversation. It is difficult but this is what has to be done. Repeating identical statements or persistent confrontation will only bring more divide and can’t serve the interest of our home; and Hong Kong will be the ultimate loser. Anyone caring for the future of Hong Kong should make an effort to forge such a conversation. As a concerned citizen and an educator, I stand ready to join hands with you to achieve this goal.

港大校長張翔譴責立法會大樓暴力事件。（資料圖片） 3/7 港大校長張翔回應全文： 立法會大樓日前發生的暴力事件，令我深感痛心，破壞性的行動應予譴責。同時，我也呼籲各方理性而務實地努力解決紛爭，莫再訴諸對抗。在香港當前的困境下，我深信不同意見人士可以文明理性地共處; 而只要各方能夠主動開展積極對話，社會的裂痕始終會得到復和，相信各界都願意爲了更加美好的香港而求同存異。

理大校長滕錦光強調，無論在任何情況下，暴力始終不是解決問題的方法。（資料圖片） 3/7 理大校長滕錦光回應全文： 對於七月一日立法會大樓的衝擊事件，我和你們一樣深感痛心。我們一方面十分明白社會上的情緒，另一方面也非常關注同學的安全和福祉。 無論在任何情況下，暴力始終不是解決問題的方法。法治是香港的核心價值之一，也是香港數十年來賴以成功的基石。我們希望本著共同的目標，令香港繼續成為一個多元自由、寬容和平的社會，冀盼各方即使持不同意見，仍能在互相尊重的基礎上，以冷靜、理性及和平的方式建立具建設性的對話，以化解當前的矛盾。

城大校長郭位呼籲各界保持克制及理性討論。（資料圖片） 3/7 城大回應全文： 城大校長郭位教授關注大學自主。就近期社會事件，郭校長早於6月14日發出公開信，在6月16日香港大遊行前已具體指出：「城大再次呼籲各界保持克制及理性討論，注意自己和他人的安全。如同學有需要，可隨時聯絡學務長郭致偉博士。」



城大經常就不同議題向政府提出訴求和意見，期望政府以誠意及開放心胸與各界人士溝通，方能避免煩躁不滿的社會情緒持續爆發。