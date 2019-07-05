搪瓷大王爭產案　表妹供稱自少遭被告欺凌　曾被打到流鼻血

已故搪瓷大王陳兆民的遺孀黃秀珍去世後鬧出爭產案，案件下午續審，原告嫡孫陳禹嘉一方傳召黃秀珍的姪女，即被告的表妹作供。表妹供稱她年幼時因家貧，而來港寄居黃秀珍一家，但遭表姐，即本案的被告陳美珠多番欺凌，有時更會用上藤條，她更曾被打至流鼻血。她長大後到美國升學，也特意到西岸的三藩市讀大學讀書，以避開住在紐約的被告。

被告陳美珠的表妹黃香君供稱，她到美國三藩市升學，為的是避開自少欺她的被告。（朱棨新攝）

原告陳禹嘉（下稱：原告），是陳兆民的長孫。被告陳美珠（下稱：被告），則是陳兆民的女兒，亦是原告的姑姐。

被告表明不歡迎表妹

原告的表姑姐黃香君作供時透露，她在內地出生，因其父親未能養育多名子女，遂安排她來港，由黃香君的姑姐黃秀珍照顧。而黃香君在港期間，與黃秀珍、原告父親陳一心和她的表姐，即被告等同住。

黃香君稱，她寄居姑姐黃秀珍一家時，被告起初便表明不歡迎她，之後更多番欺凌她，包括使用藤條。黃香君曾被打至流鼻血，因此避開被告，當她聽到被告返家，便會逃走，更曾逃至街上，終被警察發現。

到三藩市升學避開被告

黃香君長大後，先後到澳門和美國升學。她指，因被告當時在美國紐約讀書，所以黃選擇到三藩市讀大學。

代表被告的律師，則在庭上讀出封寄予被告的信件，內容包括要求被告寄舊衣，或對被告結婚感高興。律師質疑，黃香君聲稱遭被告欺凌，但仍會寄出這些信件。黃香君解釋，因姑姐黃秀珍一直都教她有禮貌和客氣。

案件編號：HCAP 15、HCA 1284/2013