監警會「三無」　獨立調查委員會必須成立

社會衝突一再發生，示威者甚至衝擊立法會，情況不能再惡化下去。特首林鄭月娥該對症下藥，責成法定獨立調查委員會，不偏不倚地是其是、非其非。唯有這樣，社會才能實現和解。

監警會周二（7月2日）宣布成立專案組，審視警方在過去數場示威中的執法行動，並向特首提交報告。然而，監警會沒有正式調查權，無法審視較高層的政治決定，亦不會調查示威者的行動。

監警會「審視」非「調查」

調查權方面，監警會主席梁定邦表示，警務處處長及特首承諾配合他們的工作，將提供所有需要的資料。然而，他同時承認，專案組沒有權力傳召證人或蒐集證據。可見，他們只能「審視」而非「調查」警隊行動；而最終監警會的報告能夠有多深入和全面，非常視乎警方提供多 少資料。

由於警方正正是被審視的對象，換言之社會合理地認為，警方未必會主動且全面地交出資料。故此，此專案組未展開工作，已經陷入先天的認受性危機。即使報告在數個月後完成，能否獲得廣泛認同，實屬疑問。

政治決定超出警方問題

其次，過去數場示威和衝突中的警方行動，涉及的不只是前線警員，還包括較高層決定。舉例說，速龍小隊的制服自6月起不展示警員編號，這已超出個別指揮官的職權範圍，還涉及警務處處長盧偉聰以至保安局局長李家超。又例如，當市民圍堵警察總部時，警方應該主動清場或是被動等候？或者，當示威者包圍立法會時，警方應該只保護立法會和政府總部，抑或驅散全部示威者？凡此種種，都不只是個別警員的執法問題，而是政治判斷，故此監警會能夠審視。

第三，建制派及很多社會意見認為，調查不能針對警方。這是正確的，因為我們沒有理由先入為主地假設，在示威及衝突中只有警方犯錯，而示威者不會有錯。然而，由監警會成立專案組審視警方的執法行動，正正無法調查示威者。這豈非自打嘴巴？

獨立委員會方能全面還原真相

建制派一再聲稱，示威者有組織、有預謀，背後有人策劃或煽動。若然他們果真如此相信，特首更應該責成獨立調查委員會，調查在衝突中示威者的責任。

特首應根據《調查委員會條例》成立獨立調查委員會，由具公信力人士如退休法官李國能領導。正如港鐵沙中線事件，正是由退休法官夏正民主持，傳召大量證人作供，還原事件真相及各界責任，其報告有公信力。

這次修例風波引起的衝突規模之大、民間怨氣之深，實是罕見。立法會議員田北辰、前問責局長張炳良、科大校長史維等均認同，政府必須找出問題根源，重新理解民意。若然特首林鄭月娥以為可沿用以往的手法，以拖延和消耗民意來應對，衝突只怕會有增無減，引領社會走進深淵。