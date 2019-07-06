【逃犯條例】楊岳橋倡勿再搜捕示威者　張超雄：社工做到出晒煙

《逃犯條例》修訂爭議持續，近日陸續有示威者表示遭警方上門拘捕。身兼大律師的公民黨黨魁楊岳橋今日（6日）在一個電台節目表示，若政府未能特赦示威者，就先停止搜捕，否則難以撫平市民的傷口。 工黨立法會議員張超雄就指，修例事件令到整個社會負面情緒泛濫，社工亦做到「出晒煙」，負擔不了。

胡志偉認為衝擊立法會的青年是用以死相搏的決心，換取更大的自由。（資料圖片／羅國輝攝）

今年7.1回歸當日，香港發生立法會衝擊事件，當日站在前線與示威者對話的民主黨主席胡志偉憶述，他深深感受到年輕人的的絕望、以死相搏的決心。他當時勸說年輕人若衝入立法會，就會面對長時間監禁，換來一句反問：「我唔係咁做，可以點？未來10年、20年，都係咁？」他說青年的無力感是回歸22年日積月累而來，因為中央政府的手愈伸愈遠，而香港的立法會已失去監察港府施政功能，當政府「數夠票」，一些具爭議性的政策就會硬推。

楊岳橋：嚴刑峻法不能解決社會問題

楊岳橋就認為，7月1日的衝擊是整個6月修例爭議的果，全因政府未有回應市民訴求。他又舉例說，港府曾經特赦星島集團胡仙以及港督特赦1970年代的警廉衝突，而特赦過後不代表政府是鼓勵相關犯罪，認為政府可考慮。他強調現時嚴刑峻法不能解決社會問題，若政府一方面期望要向前行，另一邊廂卻大搜捕，對示威者拘捕，甚至重判，都未能撫平市民傷口。他建議政府要透過獨立調查委員會檢視問題，以「先政治、後法律」方式解決，以理信服。

七一遊行隊伍。（資料圖片／盧翊銘攝）

示威者除了或要面對刑責，更可能要面對戰友的離世。近日相繼有數名青年自殺，身兼社工的張超雄表示，自殺很少只有一個原因，通常是很多原因累積。而近日自殺的人士死前留了很清楚訊息與《逃犯條例》有關，兩日前，他得知有人在金鐘企跳，立刻外出尋找事主，他指社會負面情緒氾濫，外展社工全部表示做到」出晒煙」、未能負擔。

他認為特首林鄭月娥應爭取時間回應訴求，否則時機一過，大眾就會再次死心，到時更不能回頭。