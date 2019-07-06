【自訂車牌】巴士迷低價投得「KMB 1933」　詫異九巴無派人爭

運輸署今日（6日）在灣仔會展舉行兩場自訂車牌拍賣，提供206個車牌予市民競投，當中「KMB 1933」最有「玩味」及特別號碼，因與九巴「招牌」的英文簡稱及創辦年份相同，經過六口叫價，由一名姓楊的巴士愛好者以1.1萬元投得，他坦言價錢較他心目中低，喜出望外。 另外，英文字組合「HXH」以13.5萬元成交，為早上較高成交的車牌組合之一。富有經驗的優質幸運車牌中心創辦人顏文翰説，這組車牌為行內的幸運組合，加上「靚號碼」於市場上已買少見少，「識途老馬」買家均會出手，故價格較高。

自訂車牌「KMB 1933」經六口價，由原登記人1.1萬元投得。（梁煥敏攝）

投得者：會套在新買私家車上

訂車牌拍賣會上午時間吸引數十名買家到場出手競投。意思與創辦於1933年的九巴的相同車牌「KMB 1933」，底價5,000元，經過六口叫價後，由原登記人楊先生以1.1萬元投得。本身為巴士愛好者的楊先生表示，剛巧購買了一部新私家車，聯想到「KMB 1933」仍未被採用而作出登記，但本來預計會有較多還價，對於只花上1.1萬元投得心頭好喜出望外，更認同說：「我都出奇見唔到有九巴代表競投。」

巴士愛好者楊先生（左）勾出「KMB 1933」，並以「喜出望外」價投得。（梁煥敏攝）

車牌專家解釋少人爭原因

顏文翰亦曾「出手」爭取「KMB 1933」。他分析説，「KMB」(即九巴英文名縮寫）並非車牌競投市場熱門組合，因此價位約為1萬元相當合理，自己亦只小試水溫去投價，「通常鍾意呢啲（車）牌都真係巴士愛好者為主，所以通常唔會係天價。」

優質幸運車牌中心創辦人顏文翰指出，「KMB」並非車牌競投市場熱門組合。（梁煥敏攝）

今日上午自訂車牌拍賣，有數十人出席。（梁煥敏攝）

另外，部份車牌的競投情況也頗激烈，當中「HXH」在多名買家出手下，以13.5萬元成交，為早上競投的較高價車牌之一。顏文翰表示，「HXH」這組車牌為行內的幸運英文字組合，有「868」的喻意，又指「靚號碼」於市場上已買少見少，加上該組合放於車牌上形態「靚、工整、特別」，經驗買家均會出手故價格較高，但他認為「HXH」的合理價大約為8萬元，經驗來看價格略高。