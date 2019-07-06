【逃犯條例】董建華指通識科失敗　羅范椒芬：不知他聽了誰意見

在7月1 日立法會衝擊後，前行政長官董建華指，造成青年出問題的重要原因，是自己任內開始推行的通識教育失敗。 在任教育統籌局時力推通識科的行政會議成員羅范椒芬今日（6日）在港台節目《星期六問責》反駁指控，指當年課程發展議會審慎討論課程單元， 本地學者2015年亦曾就通識教育問題深入訪談，她重申，「好多嘢都唔係直線、一對一嘅因果關係」，並笑稱「我唔知佢（董建華）聽邊啲人嘅意見，我都覺得係有需要去澄清下。」

董建華指通識教育失敗。（資料圖片／團結香港基金圖片）

羅范椒芬在節目上為通識科辯護，指通識教育在提出教育改革至實施的過程中，當局聽過很多意見，課程發展議會都經過審慎討論，所以「唔好淨係睇一點」，她又指出，通識科目的是希望培養學生多角度思維：「尤其係一個後真相時代，有咁多資訊喺社交媒體，有真有假，有啲片係經過操作出來，更加需要明辨是非，多角度、多渠道攞資訊，呢個就係當時初衷。」

她又強調通識科亦培養價值觀，課程設計全面，至於在學校內如何落實，她希望辦學團體和教師都能做到課程的核心理念和精神。

尊重董建華，但亦要尊重事實 唔知佢聽邊啲人嘅意見​

她續指尊重董建華，但亦要尊重事實，由於每一次社會出現重大事件都歸咎是通識科的錯誤，2015年本地學者趙永佳就曾就通識科做深入訪談，見過幾千名學生，「好多嘢都唔係直線、一對一因果嘅關係」，她又提出社交媒體影響大，反而擔心沒有通識科的話，可能更多人看過社交媒體後就會衝出去。

至於董建華指聽過不少人意見， 羅范椒芬笑稱：「我唔知佢聽邊啲人嘅意見，我都覺得係有需要去澄清下。」