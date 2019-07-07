【九龍區大遊行】高鐵周日下午兩點半至六點到港班次　中港停售　

7月7日（星期日），反對修訂《逃犯條例》的「九龍區大遊行」，以高鐵站外為終點。雖然遊行發起人呼籲和平進行，遊行目的亦是向內地人和遊客宣傳港人的理念，但警方和港鐵都嚴陣以待。根據港鐵和內地鐵路官網12306系統，周日下午兩點半後，從深圳北或廣州南開出到香港西九龍的南下列車，全部車票均「售罄」，港鐵售票網站，更無顯示下午約兩點半後深圳北南下的班次。

高鐵西九龍站（7日）只開放兩個出入口。（賴南秋攝）

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港鐵官網多班次「消失」 內地官網顯示「售罄」

根據內地鐵路售票官網12306，周日從深圳北南下香港西九龍的高鐵列車，從14:45的G5647班次開始，到18:34的G5633班次，全部車票均顯示為「售罄」；港鐵售票官網，上述班次更「消失」。而中港兩地售票官網，下午時段最後一班從深圳北南下的14:27的G3033，之後要到18:40的G79班次才恢復。

廣州南至香港西九龍的南下列車，亦「消失」。根據港鐵官網，下午時段最後一班南下的列車，是12:13開出的G6541，再下一班列車就要到18:06的G79，之後所有班次均「消失」。而內地官網12306，廣州南至香港的列車，最後一班是12:26分開出的G6583，之後所有班次均「售罄」。平時最後一班從廣州南到香港西九龍的高鐵，是21:37開出的G99班次。

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港鐵周六（6日）近午夜宣布，周日將設特別安排，乘客只能由地面D出入口進入車站，而離開車站乘客則入須經K出入。港鐵表示，這是為維持車站及高鐵列車運作暢順，經與相關政府部門協商並獲其同意後落實，將於明日香港西九龍站開始運作起實施。

九龍區大遊行發起人之一劉穎匡強調，明日的遊行將以「和平、理性、優雅」地進行，向遊客展現港人文明，並「優雅」表達訴求；劉強調絕不會做出任何衝擊行為，斥部份人的批評是「無中生有，分化活動」。

7.7九龍遊行起點為尖沙咀梳士巴利花園，途經九龍公園徑天橋、廣東道西面行人路，終點為高鐵西九龍總站外滙民道的空地。（香港01美術製圖）

高鐵西九龍站周日開始運作起實施下列特別安排

• 車站 D 出入口將維持開放，只供乘客進入車站，而 K 出入口則只供乘客離開車站 ；

• 香港西九龍站其他出入口將會由車站開始運作起全日關閉；

• 香港西九龍站所有車輛出入口，包括的士站、停車場及上落客區的出入口將會由車站開始運作起全日關閉；

• 接駁香港西九龍站的柯士甸站 B4、C 和 D4 出入口將會由車站開始運作起全日關閉；

• 香港西九龍站於七月七日只供持當天有效車票／購票憑證及旅遊文件的乘客經指定入口進入。經網上或電話購買高鐵車票的乘客，請出示相關訂單編號以供查核；

• 香港西九龍站的票務處和售票機將於明天暫停售票服務，至於網上購票系統、電話熱綫購票系統及指定票務代理的售票服務則維持正常；

• 香港西九龍站的車站商店只會維持有限度服務，餐飲服務將暫停營業。