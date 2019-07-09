【DSE放榜2019】文憑試5**等於A？幾粒星可獲大學特別考慮？

中學文憑試(DSE)將於明日(10日)放榜，家長若想陪伴子女，宜及早了解現行制度的計分法。在DSE下，教育局不再「拉curve」，而是採用「水平參照模式」決定學生成績，評級亦由A、B、C、D等，變成最低的1級至最高的5級，第5級內增設5*及5**，以分辨出頂尖的學生。

中學文憑試即將放榜。（資料圖片）

文憑試不再「拉curve​」 5**為最高評分​

中學文憑試在2012年始取締舊制高考及會考，在現行制度下成績將分成5個等級，由最低的1級至最高的5級，5級之內增設5*及5**，反映最頂尖的學生水平；舊制高級程度會考的成績則分為6個等級，其中A級最高，F級則最低評分。

有別於過往的高級程度會考，文憑試不再以「拉curve」形式比較同屆考生成績分高低，而是採用「水平參照模式」決定學生成績。

在新評分制下，同屆考生即使整體表現優惠，全部人均有機會獲得最高等級；而在舊制中，即使學生水平整體較以往高，亦會以「拉curve」將當年考生劃分為A至F級成績。

無「合格」或「不合格」概念

一般考生應考的文憑試甲類科目共有24科，評級由高至低依次5**、5*、5、4、3、2至1級，新制下並無「合格」或「不合格」的概念，若連1級都不達者，會被評為不作評級（Unclassified，U級）。

獲得5級的考生代表成績優異，而5**及5*等級分數則按第5級考生的分數分佈來定，在第5級中表現最優異的10%及隨後30%考生，分別可獲5**及5*等級，有關分級方便大學收生時區分成績優秀者。

三大調整收生策略 奪星者可獲加分或特別考慮

而香港中文大學、香港科技大學及香港大學先後調整今年(2019年)收生策略。

中大早前表示，DSE中即未考獲「3322」最低要求的考生，只要應考至少三科STEM相關選修科並考獲至少3粒星者，可獲學院特別考慮；而DSE核心及選修科目（包括數學延伸單元一或二）獲評為5級或以上者，轉換分數時可獲酌量加分，評分可由原先5級至5**級相等於5分至7分，加分成5級可獲計5.5分，5*及5**級則分別可獲計7分及8.5分。

而科大則表示，若學生在其中一科失手致成績未達標，但其他科目共取5粒星，校方會作特別考慮，即學生毋須完全符合「3322」的要求。

港大雖然保留「3322」最低入學要求，但同時推出加分制度，除內外全科醫學士、生物醫學學士及藥劑學學士課程外，考獲5級或以上的學科可獲加分。5級可額外加0.5分，獲5*成績可獲額外加1分，而5**者則獲加1.5分，即每科最高可獲額外加1.5分。