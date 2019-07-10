【DSE放榜2019】想覆核成績？每科盛惠180至1416元　7月15日截止

2019年中學文憑試今日（10日）放榜，若考生認為成績未如預期，最遲可於本月15日向考評局「上訴」（俗稱：Appeal），申請覆核成績，而學校考生的申請截止日以該校所訂為準。覆核成績程序可分為「積分覆核」及「重閱答卷」兩種方式，前者收費較便宜，由180至259元不等；而「重閱答卷」費用較高，由343元至1416元不等。

2019年中學文憑試今日（10日）放榜，若考生認為成績未如預期，最遲可於本月15日向考評局上申請覆核成績程序。（資料圖片）

據考評局網頁，打算覆核成績者須在發放成績後5個曆日，即7月15日或以前提出申請。可提出覆核的包括甲類及乙類科目成績，可要求「積分覆核」或「重閱答卷」，申請者料可於8月7日獲知覆核結果。至於考試異常事件，同樣須於7月15日或以前提出申請，大約可於8月7日獲覆核結果。

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積分覆核或重閱答卷 不會令成績降級 最多提交4科目申請

據考評局資料，積分覆核或重閱答卷通常不會令成績降級，但須留意，不論是甲類、乙類及丙類科目，考生最多可就四個科目提交覆核申請（同一科目中不同分部的申請只作一個科目計算），否則須提交文件證明情況特殊。其中學校考生須遵從校方訂立的截止日，並由校方經網上遞交申請；至於自修生則須經網上向考評局遞交申請。

由於積分覆核申請以每科為單位，主要覆檢有關科目的答卷或記分紙是否有技術錯誤，如分數是否已準確地輸入電腦系統、成績數據有否差異。若考生已就某一科目申請積分覆核，無論覆核結果如何，考生不可就同一科目再申請重閱答卷。

若希望覆核中、英文口試成績 與另行提交

在中文、英文、數學及組合科學，考生可選擇重閱科目或分部成績，其餘重閱答卷申請以每科為單位。而申請中、英文科重閱全科答卷的話，考評局不會重新評核口試表現，只會重閱該科其他分部答卷；考生若希望就口試成績申請重閱答卷覆核，必須另行提交，考評局把考生口試錄影交由一名覆核主考員重閱，以重新評核其口試表現，並會覆核其口試積分。

考評局表示，會盡力確保負責者，並非原先的閱卷員或主考員。若上訴覆核申請結果得出後，考生仍不滿，可再次申請覆核成績及試卷評分，詳細可參考考評局網頁。