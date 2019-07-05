【立法會衝擊】外交部駐港特派員：支持特區政府追究暴力犯罪分子

泰國駐港總領事阿喜．馬夢寧離任，外交部駐港特派員謝鋒本周二（2日）與他會面，謝鋒席間提及逃犯條例及立法會衝擊，指香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力、以任何方式干涉，又指「堅決支持特區政府依法追究暴力犯罪分子的刑事責任」。

新聞稿引述謝鋒（右二）高度評價中泰關係，感謝馬夢寧（左二）在港期間為推動中泰關係、港泰合作所做貢獻，希望他繼續為中泰傳統友好和港泰務實合作發揮積極作用。（外交部駐港特派員公署）

泰駐港總領事：反對暴力衝擊立法機構

新聞稿引述謝鋒高度評價中泰關係，感謝馬夢寧在港期間為推動中泰關係、港泰合作所做貢獻，希望他繼續為中泰傳統友好和港泰務實合作發揮積極作用。

謝鋒及後闡述中央政府對特區政府修改逃犯條例的原則立場，強調香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力、以任何方式干涉。中央政府將一如繼往堅定支持特首林鄭月娥和特區政府依法施政，「堅決支持特區政府依法追究暴力犯罪分子的刑事責任」，維護國家主權、安全和發展利益，維護香港長期繁榮穩定。

新聞稿指，馬夢寧感謝謝鋒和公署在其任內給予的支持協助，表示泰中關係親密友好，各領域交流合作不斷加強，今後願繼續為促進泰中關係、泰港合作持續健康穩定發展做出積極貢獻。泰方讚賞「一國兩制」在港成功實踐，支持特區政府依法施政，又稱「反對暴力衝擊立法機構」。