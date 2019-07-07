【DSE放榜2019】張建宗放榜前寄語考生「順境不驕、逆境不餒」

中學文憑試（DSE）將於周三（10日）放榜，政務司司長張建宗今日（7日）發表網誌，寄語一眾考生文憑試只是人生馬拉松的其中一段很短路程，並非終點，「一試定終生」的說法已不合時宜。即使成績未如理想，他認為只要抱著「順境不驕，逆境不餒」的信念，靈活地換另一條跑道繼續努力奮鬥，同樣可達目的地，追尋個人夢想。

中學文憑試（DSE）將於周三放榜，張建宗認為只要抱著「順境不驕，逆境不餒」的信念，靈活地換另一條跑道繼續努力奮鬥，同樣可達目的地，追尋個人夢想。（資料圖片）

張建宗在網誌中，先提及為配合特區政府施政新風，政府團隊會多聆聽，加強就不同政策或社會關心的議題，與跨階層和不同背景的市民溝通，並希望透過主動接觸青年，了解關心青年需要，確保施政更到位。因此，他上周分別與不同政黨的立法會議員會晤，就如何盡快處理立法會財務委員會的議程及讓香港重新出發坦誠溝通。

放榜日將至，張建宗指出，報考文憑試的總人數(以日校考生計算)持續下跌至今年的56,305人，而本港有22所可頒授本地學位的專上院校，提供約300個學士學位課程和400個副學位課程，本地各類課程所提供的學額接近七萬個，足以滿足所有符合相關入學要求的文憑試畢業生在本港升學。

（張建宗網誌圖片）

修讀專上課程年青人逾七成

張指，政府重視培育青年人，2019/20年度教育方面的經常開支預算為906億元，佔政府總經常性開支的比例超過五分之一，高踞首位；大學教育資助委員會公帑資助大學第一年學士學位課程學額維持每年15,000個，受惠於公帑資助和自資專上教育兩個界別的發展，適齡人口組別中約有一半年青人能夠入讀學士學位程度的課程，若計及入讀副學位課程的學生，現時修讀專上課程的年青人超過七成。

除了傳統升學選擇，張建宗認為職專教育絕不遜於傳統學術教育；即使投身職場，他認為年青人可突破傳統的職業觀念及地域限制，勇於嘗試多元及多階進出的升學或就業途徑。

「機會往往是留給有準備的人」，張建宗寄語考生「不論同學繼續升學或投身職場，學習是一個終身的過程，投身職場後可持續進修，努力增值，裝備自己，確立個人發展的優勢」。