【逃犯條例】鄭若驊強調外界言論不影響刑事檢控　勿做破壞行為

修訂《逃犯條例》爭議不絕，民間有聲音要求政府撤回6.12警民衝突「暴動」定性。 律政司司長鄭若驊今日（7日）發表網誌，重申無論任何人如何定性一宗事件，都不應任意推測所有涉案者均會被控相同罪名，重申外界的言論或意見都不會影響其履行刑事檢控的職責，又提醒市民千萬不要做一些違法行為，尤其是暴力或破壞行為。

鄭若驊呼籲市民必須要履行公民責任，千萬不要做一些違法行為，尤其是暴力或破壞行為。（資料圖片）

鄭若驊表示，律政司的刑事檢控工作是受到《基本法》第六十三條所保障，不受任何干涉，認為社會不應該任意推測所有涉案者均會被控相同的罪名，外界的言論或意見都不會影響其履行刑事檢控的職責。她解釋，執法機關（例如警察或廉政公署）完成調查後，有需要時才會將案件轉介刑事檢控科，檢控官會仔細審視證據、適用法律和《檢控守則》後，才就每宗案件的刑事檢控作出決定，因此即使在同一個場合被捕，都不等於所有人都會被檢控，或會被控以同一罪名。

律政司配合「施政新風格」 加強交流

她又指，會與律政司同事致力配合政府新的施政風格，加強與法律界和調解界別的人士交流，讓其日後制定政策時能夠吸納他們的意見，並重申市民必須要履行公民責任，千萬不要做一些違法行為，尤其是暴力或破壞行為，應當攜手維護法紀，為香港的法治出一分力。