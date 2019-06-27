【逃犯條例】鄭若驊無得留低？　政圈消息：林鄭換人要「過三關」

政府雖暫緩《逃犯條例》修訂，惟仍難息民怨，港大民研昨天（25日）公布最新特區政府民望評分，特首林鄭月娥評分僅為32.8分，較本月初急跌10.5分，創下歷任特首最低民望紀錄。不少政圈中人認為，倘若林鄭以改組內閣挽回公眾信心，上任至今一直民望低迷的律政司司長鄭若驊或成「高危」目標，暫時排在「開刀」名單上的首位。 有接近北京的政圈中人指出，撤換鄭若驊並非外界想像般容易，林鄭最少需過三關，並非一時三刻會發生的事。

有政圈中人分析，就算林鄭有意更換律政司長，亦並非短短幾個星期內能做到的事，而且林鄭究竟會否採取此「壯士斷臂」手段，仍有懸念。（資料圖片/余俊亮攝）

鄭若驊自從去年初走馬上任後，一直受負面新聞纏身。根據香港中文大學香港亞太研究所周一（24日）公佈的2019年6月份特區政府民望，力推修例的鄭若驊民望評分僅得26.8分，較五月份下跌6.9分，創下上任以來新低。到底鄭若驊最終會否「無得留低」，為修例風波問責下台，為林鄭政府卸減部分政治壓力？

有接近北京的政圈中人分析，林鄭會否撤換鄭若驊，仍未有任何消息傳出，而就算真的換人，估計亦非幾個星期內的事，因整個程序中林鄭需要「過三關」，不是外界想像般容易。該三關為：

第一關：北京開綠燈。該政圈中人指，2017年林鄭當選特首組班時，曾邀請鄭若驊出掌律政司，惟鄭婉拒，袁國強亦因此需留任多半年，其後北京循自己的收風渠道聽到有人推薦鄭，於是私下出面，鄭至2017年底願意入閣，才成為林鄭管治團隊一員。律政司長是中央任命的特區主要官員，何況這位律政司長是由北京「牽紅線」入閣，如果林鄭要換鄭若驊，先需北京首肯才可。

第二關：能否物色到合適替補人選考驗大。這可能是最難跨越的一道坎。眾所周知，林鄭當年民望達高峰時，組閣也不是全無難度，尤其律政司長人選須在法律界內揀選，範圍更窄，加上林鄭政府經歷修改逃犯條例一役後，威望大不如前，現在要延攬高民望、形象好的律政司長人選，更需花氣力。

第三關：北京「認可」人選。政圈盛傳，林鄭當年組班，最初是屬意前大律師公會譚允芝出任律政司長，惟因譚與民主派的關係，最終未能過中央政府一關。今日香港局勢不穩，北京對掌管特區法政部門的人選挑選或更「嚴格」，就算林鄭心目中有接替鄭若驊的人選，亦須經過北京「檢視」，在香港要找到一個在法律領域具相當江湖地位，同時獲北京信任的人，可揀選的人實在不多。