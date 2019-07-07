【逃犯條例】黃偉綸指修補關係非一朝一夕　冀港人跨越矛盾紛爭

《逃犯條例》修訂引起連串爭議與示威浪潮，政府近期重申，會聆聽社會不同聲音，並配合「施政新風」。發展局局長黃偉綸今日（7日）在網誌內重申，政府會透過不同途徑加強與不同人士溝通，改善施政；又指明白修補關係非一朝一夕可做到，會秉持「最謙卑的心、最誠懇的態度」，盼望香港人可以一起衝破重重難關，「跨越矛盾紛爭，並肩同行，重新出發」。

黃偉綸網誌以「活在當廈 樂在當廈」為題，講述早前舉行的「樓宇安全周」活動。他於文末中特別提到，特首林鄭月娥日前已於公開場合表明，政府日後工作會更貼近民心民情民意，而香港是一個多元化的社會，當局明白修補關係非一朝一夕能做到。

他強調，政府會秉持最謙卑的心、最誠懇的態度，汲取經驗，用心聆聽各方意見，並盼望香港人可以一起衝破重重難關，跨越矛盾紛爭，並肩同行，重新出發。

此外，黃偉綸指今年「樓宇安全周」的開幕禮在「大館」舉行，而「大館」前身為有百年歷史的中區警署建築群，正好說明建築物如得到妥善保養及適時修葺，可為一代又一代使用。他說，現時全港有4萬多幢私人樓宇，當中一半以上的樓齡超過30年，要提升樓宇安全，除屋宇署執法行動外，更重要是市民能正視樓宇安全風險，並採取行動及時保養樓宇。

研究無人機檢測樓宇狀況

他又指，「樓宇安全周」的壓軸活動「樓宇安全研討會2019」，有約500名來自建築業界、樓宇管理業和學術界人士出席。今年不少講題均與新科技應用有關，例如研究使用人工智能及機械人於樓宇建造之中、利用無人機檢測樓宇狀況、探討最新的防風玻璃幕牆研究成果等，當局作為監管者會制訂有關措施以鼓勵業界多利用新科技，提升建造效率及建築物安全。