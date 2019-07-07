【逃犯條例】陳茂波：無論分歧多大　珍惜生命是共識

港府仍未回應社會要求撤回《逃犯條例》，示威浪潮不絕，有市民今日（7日）發起遊行由尖沙咀行至高鐵西九龍站表達不滿。 財政司司長陳茂波今日在網誌中表示，特區政府已深刻認識到須改善機制，在決策過程中更多吸納市民的意見。他又指，過去一個月社會幾經折騰，不少人感到繃緊氣氛留下待修復的傷痕：「而無論分歧有多大，我相信有一點大家是有共識的：珍惜眼前人、珍惜生命。」

陳茂波（前排左一）早前到訪黃大仙一所青年中心，與數名高中學生交流和玩紙牌遊戲。（網誌圖片）

陳茂波表示，現實中很多問題並非單憑投放資源便可以解決，即使大家認同問題的所在，解決方案往往有「不同進路」，有時還涉及原則或判斷問題，有時又要兼顧歷史與現實，以及要體諒不同持份者的需要與感受。

陳茂波指，自己體會是這有如家庭中有年長人士、中年人、青年人和小孩，大家也許對問題的看法不一，甚至爭持不下，卻還是一家人，「需要相互尊重、相互忍讓、諒解和包容，才能一起前行。」

陳茂波早前到訪九龍城一所學校，欣賞學生合唱團表演。（網誌圖片）

陳茂波直言，過去一個月社會幾經折騰，不少人感到身心疲累、情緒鬱悶，社會繃緊的氣氛留下待修復的傷痕。他強調，爭議過後最需要是相互溝通，尋求理解與出路；「而無論分歧有多大，我相信有一點大家是有共識的：珍惜眼前人、珍惜生命。」

陳茂波又指，特區政府已深刻認識到須改善機制，建立與市民更好的互動渠道，聆聽和尊重市民的心聲，並且在決策過程中更多吸納市民的意見。他希望隨著施政改善，未來可逐步修補公眾與政府之間的嫌隙，重建信任。