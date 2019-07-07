【逃犯條例】青少年求助服務大增4倍　專家籲勿英雄化自殺行為

反對《逃犯條例》修訂的示威及遊行活動不斷，政府僅願「暫緩」而非「撤回」修例，亦引致有示威者接二連三輕生，多個社福機構及民間自發提供各形式情緒支援。有青少年網上支援平台近日收到的求助宗數，大增4倍。 香港大學防止自殺研究中心助理教授（研究）鄧琳表示，近日有年輕人疑受社會事件及政治氛圍影響而輕生，呼籲社會勿把自殺行為英雄化；又指年輕人的心聲不應以批判心態去聆聽，「年輕人拼命抗爭背後的絕望感不是一朝一夕，應放下身段去聆聽想法。」

示威者輕生事件接二連三，令人十分悲傷。（資料圖片）

政治立場不同 亦應放下身段傾聽年輕人心聲

鄧琳接受商台節目《政好星期天》訪問時表示，希望社會及大眾傳媒不要把近日的自殺事件英雄化或美化事件，強調這並非一個好的抗爭方法；又認為要預留空間讓年青人訴說心聲，若停留在上一輩的說教方式，年輕人只會把情緒及健康狀況收起，有機會引發不想發生的事情。

她建議，家長應「打開度門，好過閂晒閘，冇咗個仔女時，就真係乜嘢都唔駛做」；即使政治立場不同，也應「開放地傾下、聽下、忍住先」，子女才願向家人報平安及保持聯絡，視家為最強的後盾，否則「年輕人可以走去邊？」

促政府積極回應社會訴求

她認為，不少人經歷2014年的雨傘運動後，產生無力感，至新一輪社會運動爆發，絕望感也隨之爆發，建議若年輕人因社會事件產生情緒困擾，不妨先遠離社交媒體作緩衝，亦要明白社會運動不能一蹴而就；市民也要照顧身邊人的情緒，不要只懂教訓他人正面看待事件，而是要同行，有需要時找專業人士求助。她又希望，政府可積極回應社會訴求，運用政治智慧重建市民對政府的信心，尋找機會與年輕人對話。

出席同一節目的賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」臨牀督導主任周文慧表示，平台近日曾在24小時內接收超過400個求助電話，較平日約80至90個明顯增加。她說，從是次社會事件看到年青人的質素，在自發參與行動中反映其自律、互相幫助及不離不棄，認為成年人應放下包袱關心抗爭的年輕人。