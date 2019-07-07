【九龍區大遊行】高鐵停售車票　台灣客不介意白行一趟：支持學生

有網民再發行遊行，打算今日（7日）由尖沙嘴步行至高鐵西九站，以反對政府修訂《逃犯條例》。來自台灣的張先生今日抵港後，本來打算乘坐高鐵到內地工作，怎料到達西九站入口外後，高鐵宣布停售今日所有來往中港的車票。 雖然白行一趟，但他卻指出，過去亦有一直留意香港新聞，得悉市民反對《逃犯條例》的聲音，故認為可理解。

來自台灣的張先生今日抵港後，本來打算乘坐高鐵到內地工作，惟最後未能成功買票。（王潔恩攝）

張先生指出，他今日剛下機來港，本來打算即場購票乘坐高鐵，回內地處理工作事務，怎料高鐵突然即時停售今日中午至晚上所有來往中港車票。

張先生一直在高鐵西九車站入口外翻查手機的購票程式，雖然應用程式顯示有車票可售，但卻無法繳款。他指出，現時只能再想辦法，由其他途徑返回內地。

雖然行程受阻，但他卻說可理解。他說，即使自己是台灣人，但亦有留意香港近日的新聞，知道香港社會對修訂《逃犯條例》爭議不斷。他說，他亦認同政府不應修訂《逃犯條例》，內地應遵守50年不變的承諾。

高鐵西九站入口外有大批旅客。（王潔恩攝）

談及佔領立法會：學生也沒有辦法

7月1日本港立法會曾被佔領，他稱他亦有留意，更坦言：「畢竟有時候他們（學生）也沒辦法，只能用這些方法。」他又指，這般大規模的示威，台灣亦有不少，包括太陽花學運等。對於社會有聲音指這些做法暴力，又稱他們是暴徒，他說：「學生至少是有讀書，應該是懂的，不會太離譜的。」

結束訪問後，他又反問記者：「一會兒的示威在哪兒？我也想去看看！」