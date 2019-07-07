【DSE放榜2019】自資課程報讀應以興趣先決　專家提供四大指標

2019年香港中學文憑試（DSE）將於下周三（7月10日）放榜，部分成績未如理想的學生，或會選讀自資院校的副學士、高級文憑或學士課程，繼續求學之路。 有升學專家提醒，學生選讀自資課程時，應先以興趣為先決條件，其次才考慮就業路向，否則勉強沒有幸福。其次，學生亦要視乎DSE成績、課程專業認證、院校規模等因素，從而判斷應選擇哪些自資課程。

有升學專家提醒，學生選讀自資課程時，應先以興趣為先決條件，其次才考慮就業路向。（資料圖片）

政府早前公布2019/20學年指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP）課程名單，六所專上院校共38個自資學士課程受資助計劃涵蓋。另外，政府今年3月宣布擴大SSSDP資助範圍，涵蓋28個副學位課程共2,050個學額（詳見下表）。

自資課程林林總總，學生選讀時應參考甚麼指標？學友社學生輔導顧問吳寶城表示，部分副學位納入新學年SSSDP，相關課程學費較低，加上獲納入資助計劃的課程，大多代表相關行業未來的人手需求大，因此就業保障方面相對較有優勢。

就業路向非先決條件 應以興趣為先

惟吳寶城強調，就業路向並非選讀課程的先決條件，學生應以興趣為先。他舉例指，SSSDP涵蓋大部分自資院校的護理系課程，但護理工作要求極高耐性，因此耐性較差的學生應慎選，即使勉強入行，工作亦不會長久。

不衝GPA者 可選讀自資課程

至於DSE中獲得「3322」學士學位最低入學要求，但相關成績未能入讀八大資助學位的學生，在副學士及自資學士課程之間應如何抉擇？吳寶城認為，副學士的確較容易銜接八大資助學位，但在成績平均績點（GPA）方面要求十分高。因此，他建議不打算「衝GPA」的學生，可以選讀自資大學或院校的學士學位，享受4年完整的大學生活。

學友社學生輔導顧問吳寶城（右）。（資料圖片）

於2018年底獲正名的香港恒生大學早前公布，報讀2019/20學年課程的整體人數顯著上升，首年入學申請人數較去年同期增加四至五成。吳寶城認為，受「正名效應」影響，估計今年會有更多學生選讀恒大，但該校同時在來年增加學額，因此預料收生分數、競爭情況會相對穩定。

宜及早訂下不同分數報讀路線

吳寶城建議，學生宜在放榜前一段時間，訂立放榜日的應變計劃，例如當日有機會因為分數未如理想或失手而打亂升學計劃，所以要預早訂下不同分數下的報讀路線。其次，學生應預早上網查閱自資院校的課程資訊、強項等，以便應付即場面試。