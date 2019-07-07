【九龍區大遊行】示威者持票成功進入西九站　高呼「我要真普選」

反對修訂《逃犯條例》引起風波未平，有網民號召今日（7日）發起「九龍區大遊行」活動，港鐵昨日宣布，除持票人士均不能進到西九站內。

隨著遊行隊頭已到達終點西九站外，有示威者持今日高鐵車票，成功進入西九站，並沿途高叫「我要真普選」及「䆁放義士」等口號。此外，今日下午3時左右，亦有掛上港鐵工作證的男子，手持「香港撐住」海報進入車站封鎖範圍內。

港鐵回覆《香港01》查詢表示，港鐵職員在下午3時20分曾截查一名男子，惟詳情需向警方查詢。