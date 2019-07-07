【九龍區大遊行】示威者持票成功進入西九站　高呼「我要真普選」

撰文：張美華
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反對修訂《逃犯條例》引起風波未平，有網民號召今日（7日）發起「九龍區大遊行」活動，港鐵昨日宣布，除持票人士均不能進到西九站內。
隨著遊行隊頭已到達終點西九站外，有示威者持今日高鐵車票，成功進入西九站，並沿途高叫「我要真普選」及「䆁放義士」等口號。此外，今日下午3時左右，亦有掛上港鐵工作證的男子，手持「香港撐住」海報進入車站封鎖範圍內。
港鐵回覆《香港01》查詢表示，港鐵職員在下午3時20分曾截查一名男子，惟詳情需向警方查詢。
自今早起，高鐵站內警力明顯加強。（張美華攝）
港鐵昨日宣布，因應示威活動，非持有今日車票或購票憑證人士，均不能進入車站範圍內。《香港01》記者今早成功購票，在車站內視察，發現車站人流較平日少，站內警力明顯加強，速龍小隊亦到達現場戒備。
遊行隊伍的隊頭於下午4時半左右抵達終點，一名持高鐵車票的示威者戴上口罩，通過車票檢查，成功進入高鐵西九站內。
該名男示威者，沿途高舉「香港撐住」海報，高叫「我要真普選」、「釋放義士」，以及「撤回612暴動定性」等口號。
一名身上掛有港鐵證件並戴上口罩的男子，手持「香港撐住」海報，進入高鐵西九站。(張美華攝)
他入站後不久，隨即向港鐵職員及警方要求離開車站，期間有警員一直尾隨拍攝。該名男子一度在站內迷路，更曾一度向職員及警員表示「你唔好打我」，他最終由港鐵職員及警方陪同下離開車站範圍。
有佩帶港鐵職員證男子持「香港撐住」海報 進入西九站
另外，今日較早時間，約下午3時20分，一名身上掛有港鐵標記證件，並戴上口罩的男子，手持「香港撐住」海報，進入高鐵西九站。
該名男子自稱是到西九站上班，他由港鐵職員及保安陪同下進入封鎖範圍內，有警員手持攝錄器材尾隨；據悉該名男子前往站內B2樓層。