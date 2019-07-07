【逃犯條例】涉分享警資料　手機維修店主指警涉恐嚇搜走客人電話

修訂《逃犯條例》引起連串示威浪潮，警方日前開始展開拘捕行動。 手機維修店「3C維修工作室」東主說，在7月3日期間，警方突然要求入屋搜證，惟過程中不准許他們致電律師。當懷孕的胞姊欲拍攝情況時，更被警員搶走手機，更指若他不合作，會到他店舖取走客人的電話搜查。他批評警員的威嚇及做法猶如「黑社會」。 警方回覆指，當日拘捕一名二十八歲姓賴男子，涉嫌「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」，該男子已獲准保釋候查，須於八月上旬向警方報到。警方強調，任何人士如認為於警方處理任何事件時受到不合理對待，可向投訴警察課作出投訴，會按既定程序公平公正處理。

反對修訂《逃犯條例》風波未息，並觸發連串警民衝突。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

3C手機維修工作室曾響應罷市，東主指出，當日凌晨12時左右，約8至10多名警察突然出現在門外，期間不斷叫囂及大叫開門。當時身懷六甲的胞姊被叫聲吵醒，警方要求入門蒐證，期間拿出搜查令，但數秒後隨即收回，胞姊無法看清，至今他們一家亦不知搜查令所寫涉及罪行。入屋搜證期間，警方僅向東主交代：「你自己做過啲咩自己知。」

曾搶走電話禁拍攝 不准致電律師

東主說，當時警察的舉動猶如「黑社會」，又恐嚇說：「如果唔開門就拆咗道閘。」由於家中有小孩及老人，她只能開門。東主又說，當時胞姊曾打算用手機拍下搜證過程，但卻被警員搶去手機。

東主又指，當警察入屋後，將自己、胞姊及長者分隔於三間房。當時胞姊曾稱要致電予丈夫及律師，但遭警員拒絕，又稱全屋都是證物，致電給他們亦沒用。

威脅東主到店舖取去客人電話

有警員又對東主說，若他不合作，會到他的店舖取走客人的電話，「如果你唔合作，我就去你舖頭拎晒你客人啲電話走，唔知一扣一查要幾年。」他說，當日警方檢走3部手機及1張電話卡，

他坦言，當時他自己亦不知所措，「我個陣都唔知點算好，屋企有老人有細佬有大肚婆，感覺佢哋想做咩都得。」

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警員拿出「無投訴」筆錄

他又說，胞姊曾亦打算投訴，惟有女警員拿出筆錄，上面寫道「滿意」、「無投訴」等，由於當時她很害怕，故只能簽署。

他說，他在事後才知道，讓警察入屋搜查前可找律師。他續指，受事件影響，他家人一直睡不安穩，至今仍很害怕，批評警方的處理手法與內地無疑。

警方發言人回覆指，網絡安全及科技罪案調查科人員於7月3日展開行動，拘捕一名28歲姓賴男子，涉嫌「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」。該名被捕男子已獲准保釋候查，須於八月上旬向警方報到。 發言人又指，任何人士如認為於警方處理任何事件時受到不合理對待，可向投訴警察課作出投訴，投訴警察課會按既定程序公平公正處理。