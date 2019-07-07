【逃犯條例】約百名家長雨中到禮賓府請願　冀與林鄭對話解困局

修訂《逃犯條例》引發多場示威及遊行活動。家長聯盟早前發起「一齊去，一齊返」網上聯署，要求特首林鄭月娥與他們公開對話。 聯盟今日（7日）發起遊行，把公開信及訴求送到禮賓府。有家長指出，現時的困局只有林鄭才能解開，他們作為父母，更應站出來向年輕人表示支持。「家長聯盟」代表何美儀指出，至今已收集到超過5,000個聯署。

到達禮賓府後，由於請願信已被淋濕，他們改為遞交示威牌，並由警方代表接去。（張浩維攝）

遊行隊伍下午於中環聖約翰座堂前集合。現場約百多人，他們穿上黑衣，在出發前，為早前輕生的四人舉行默哀儀式。工黨立法會議員張超雄、街工立法會議員梁耀忠、教育界立法會議員葉建源、公民黨立法會議員郭家麒、香港眾志副主席鄭家朗、前立法會議員社民連梁國雄均有出席。

他們前往禮賓府時，期間一度下起大雨，他們繼續前行並高呼：「風雨同路」，又有人現場不斷大叫「林鄭下台」。在出發前後，均有年輕人及家長發言。

遊行期間突然下起大雨。（張浩維攝）

重申五大訴求

現場有家長指出，他們早前亦有出席民陣發起的遊行；亦有人指，看到近日的新聞報道，曾一度落淚。她批評，林鄭使一眾年輕人活於恐懼中，但卻仍然不聞不問，惟現在的困局只有她才能拆解。

他們重申五大訴求，包括政府撤回修例；收回暴動定義；撤銷對被捕者的控罪；成立獨立調查委員會；重啟政改。同時，又希望林鄭與一眾家長對話。

遊行人士多次高呼「林鄭下台」。（張浩維攝）

請願人士：我永遠站在雞蛋一方

「社工復興運動」成員劉家棟指出，他作為兒子、年輕人及香港人，對本港發生的事件很痛心及慚愧。他又指，冰封三尺非一日之寒，希望各位家長能理解年青人的看法，期間更一度落淚，又稱知道有人不認同年輕人以衝擊方式抗爭，但他說：「雞蛋同高牆，我哋永遠企係高牆一邊。」

他們為為早前輕生的四人舉行默哀儀式。（張浩維攝）

中西區區議員​帶同兒子出席

民主黨中西區區議員吳兆康今日帶同兒子出席。他指出，作為家長，更應挺身而出，向年輕人表示支持。對於過去看到警民衝突的畫面，兒子直言感到不開心，又說：「我覺得特首林鄭唔應該叫警察打市民。」

有社工過去，近日有不少人年輕人表示想自殺，但他說，曾目睹有一班年輕人自發「救人」，親自用不同方法找他們的去向，令他很感動。