【光復屯門公園】遊行後大媽回歸　巫堃泰：要求區議會取消自娛區

屯門衛生關注組與網民於上周六（6日）發起「光復屯門公園」，逾萬人參與遊行，投訴多年來公園受噪音問題滋擾，及「大媽」不雅表演等。遊行發起人巫堃泰今（8日）接受港台節目《千禧年代》訪問時直斥，康文署多年來未有正視問題及嚴正執法，並要求區議會於今屆會期內，制訂取消公園「自娛區」時間表。

7月7日，網民、屯門街坊今午發起「光復屯門公園」遊行。（羅國輝攝）

巫堃泰指，屯門公園成為「大媽」表演重災區之一，當區居民長期忍受噪音騷擾等影響，故是次遊行受到不少街坊支持，參與人數超出預期。他指，多年來康文署未有理會「大媽們」違反使用大型擴音機表演，只派外判職員處理。

上年紀女士穿着性感 與長者親密接觸 無異夜總會

他續指，很多上年紀的女士穿着性感，與年長的老伯親密接觸表演，「曲藝娛樂之餘還有打賞，不只是利是、錢，還將錢插在（大媽）心口，與夜總會沒有什麼分別，但夜總會是私人地方，公園是公眾空間。」

他表示，公園平日有約20個團體表演，經過遊行後，昨日（7日）再有8、9個團體「回歸」，儘管聲浪有所降低，但依舊穿著暴露、打賞，「明白他們沒有可能這麼快低頭，光復屯門要持續下去，（政府）執法應該要加重。」

屯門公園1985年起陸續建成，當年建園的概念為屯門新市鎮的中央公園，提供多種康樂設施及休憩用地予屯門居民。（羅君豪攝）

巫堃泰：多以罰款處理 未夠阻嚇性

康文署4月向立法會提出修訂，擴大控方證人層面，任何人包括使用者、職員、途人及附近大廈居民感到滋擾，署方便可檢控滋擾者。巫堃泰認為，問題根源在於政府是否肯執法，及大多案例以罰款處理，未有足夠阻嚇性。他提出，今屆區議會會期內，應制訂取消「自娛區」的時間表。

聽眾：大媽衣著暴露 V到落肚臍

有聽眾亦指，多年前居於屯門公園附近，當時環境清靜，及後搬離當區。現時偶然到公園散步，「見到好多40多歲大媽，衣著暴露，V到落肚臍，阿伯又攬住大媽跳舞。有師奶帶住小孩經過，斥責大媽的不雅行為，卻有人走過去兇狠望實師奶，嚇走家長。」