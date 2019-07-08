【九龍區大遊行】發起人批警員發洩式打人　包抄式清場觸發衝突

反對修訂《逃犯條例》風波持續，遊行集會更「遍地開花」，昨日（7日）首度轉戰九龍區，大會指逾23萬人參與遊行，警方則公布高峰期有5.6萬。 惟遊行結束後，大批遊行者湧到旺角一度佔據道路，觸發多次警民衝突，期間警方一度衝撞及辱罵記者。數名聽眾今（8日）致電港台節目《千禧年代》，質疑警員執勤時已「情緒失控」，屬「發洩」行為，並視遊行人士、記者如「暴徒」對待，認為警方應全面檢視警員思維及行為，否則難以守護香港。

反修訂《逃犯條例》示威者昨日（7日）首次舉行「九龍區大遊行」，部分人晚上「轉戰」旺角至油麻地一帶，觸發多次警民衝突。（李澤彤攝）

昨日（7日）九龍區發起反修例遊行，由尖沙咀梳士巴利道花園，行至高鐵西九龍站表達訴求及不滿。

有參與遊行的聽眾蘇先生不滿警方執法手段，直斥：「未來應該再教育警務處，（警員）對記者、遊行人士如暴徒。（昨日聽到的）口號都是針對黑警、濫權，問題嚴重，若警方再不正視，以後好難執法。」他續指，警方應全面檢視警員的思維、行為，「趕走（遊行人士）上行人路就可以，但（警員）卻不停推撞，根本是情緒失控，發洩方式，沒有留路讓大家離開。」

他慨嘆，如今的警隊不似是訓練有素的執法部門，認為政府應設立獨立調查委員會：「靠內部檢討，監警會的調查委員會都是浪費時間，他們的思維已經入腦，是檢討不到。如果政府覺得『獨立』字眼不好，就改特別調查委員會全面檢討。」

另有聽眾指，近年議會失效，年輕人看在眼裡，導致他們不信任成年人、議員。他更直斥， 基本法委員會副主任譚惠珠、港區人大代表譚耀宗、前特首梁振英不應再出來說話。

同樣有參加遊行的聽眾胡女士則直言，每當遊行人士見到有警員在場時，就會情緒激動，大罵「黑警、可恥」，建議日後的遊行集會，應召集更多糾察成員，維持秩序。

反逃犯條例運動持續，至7.7的九龍區大遊行夜晚，過百名警員於彌敦道滙豐銀行外佈下防線，部分手持圓盾牌。(黃偉倫攝)

「7.7九龍大遊行」發起人質疑劉頴匡今（8日）接受電台訪問時指，遊行展現「和平、理性、優雅」，及向自由行遊客宣傳，效果亦達至預期。不過，他認為警方對遊行「非常敏感」，在高鐵部署數千警力及設置水馬，刻意營造緊張氣氛。而港鐵於早上已停售車票，製造是遊行影響交通的觀感：「下午3時遊行，但早上6、7時就封站，是否太誇張、緊張？」

他又指，遊行結束後雖鼓勵大家沿路繼續宣傳，並認為近期的遊行人士眾多，出現佔路是很常見：「一般佔領到差不多就會走。但警方10時多清場，（市民）準備走但警方包抄、沒有給人離開的路。」他續指，其後發生的警民衝突，警方似是發洩式毆打市民。

他又批評，政府官員提出日後將有「管治新風格」，是相當空虛，「如果政府是有善意溝通，不是對訴求全不回應，就算回應一些或溝通都好，否則如何溝通？」他續指，政府邀請各大院校學生會閉門會議商討，但未有提及是否涉及訴求內容，「好難說服香港市民（政府）是有誠意（溝通），有管治新風格。」