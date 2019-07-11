樂善堂擬宋皇臺道建過渡性房屋　100個組合屋單位料2021年入伙

樂善堂擬於宋皇臺及土瓜灣道交界的閒置土地，興建「組合屋」作過渡性社會房屋，預計提供約100個單位，供2至4人家庭。樂善堂將於近期向地政總署申請短期租約和諮詢區議會，預計明年7月展開工程，9月接受公眾申請，2021年上旬正式入伙。

樂善堂擬申請於宋皇臺道及土瓜灣道交界閒置土地組建「組合屋」作過渡性社會房屋，預計提供約100個單位，供2至4家庭，預計受惠人數約300人。（樂善堂文件）

根據房屋署的統計數字，公屋申請的平均輪候時間升至5.5年，累積申請超過25萬宗。樂善堂擬申請於宋皇臺道及土瓜灣道交界閒置土地組建「組合屋」作過渡性社會房屋，預計提供約100個單位，供2至4人家庭，預計受惠人數約300人。據文件顯示，計劃料提供44個2至3人單位，預計面積約194平方呎，以及56個3至4人單位，預計面積約269平方呎。

樂善堂將於本月至8月向地政總署申請，以象徵式租金批出短期土地租約，並諮詢區議員及地區人士意見。整個項目預計明年7月展開工程，同年9月接受公眾申請，工程料於明年年底完成，並於2021年上旬正式入伙。

計劃料提供44個2至3人單位，預計面積約194平方呎，以及56個3至4人單位，預計面積約269平方呎。（樂善堂文件）

樂善堂今個項目的服務對象為輪候公屋3年或以上，並居於惡劣環境或急需住屋和社區支援的家庭，以及領取綜合社會保障援助計劃（綜援）或收入低於家庭住戶每月收入中位數55%家庭優先入住。另外，有18歲或以下兒童及青少年的家庭亦可優先。