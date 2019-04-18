【過渡性房屋】政府推$1租地建社會房屋計劃　樂善堂研找官地興建

現有約21萬人居於劏房，地方狹窄又衞生惡劣，今年2月公布的財政預算案，預留20億元成立過渡性房屋基金，政府今日（18日）公布推行詳情。 其中積極推行社會房屋的九龍樂善堂，歡迎政府落實「過渡性社會房屋」新措施，令機構在推行項目時，可以「慳得一元得一元」，將節省所得直接使用在社會房屋的家庭身上，例如家俱翻新、轉校費用、課後託管、親子活動等服務支援。由於政府會以一元象徵式租金，租出政府土地和處所以作興建社會房屋，因此樂善堂會積極留意相關政府土地和處所，以提供更多社會房屋予基層家庭。

不少非政府機構近年推出過渡房屋項目。(資料圖片)

助非住宅地推過渡性房屋

行政長官林鄭月娥會同行政會議於周二（16日）決定授權地政總署署長，倘業主與非政府機構合作，申請營運過渡性房屋時，署方可免收豁免書費用，亦免收行政費及按金等。至於非政府機構向政府申請批地營運過渡性房屋，地政總署亦有權只收取1元的象徵式租金。

政府表示，新措施可促成民間提倡的建議，在住宅地帶以外，於工廈內設過渡性房屋時，只要符合改裝規例，業主亦可毋須就更改土地用途繳交行政費及按金。

過渡性房屋項目可助正輪候公屋的基層庭入住環境較佳的居所。(資料圖片)

九龍樂善堂：節省所得可用於入住家庭

九龍樂善堂計劃將8月停辦的樂善堂小學校舍，改建為社會房屋，提供50個單位予有需要家庭入住。該機構總幹事劉愛詩表示，以樂善堂小學項目為例，需要將教育用途申請更改土地用途，由於當中涉及收取租金，雖然已較市場便宜至少一半或以上，但凡牽涉租金，均需補地價，在新措施下只要獲運輸及房屋局的政策支持，地政總署就可免收豁免書費用、行政費及按金，對機構而言，「慳得一元得一元」，而節省所得的費用可直接使用在社會房屋的家庭身上，例如家俱翻新、轉校費用、課後託管、親子活動等服務支援上，讓資源更得以善用，用得其所。

新措施代表政府支持社會房屋計劃

劉愛詩續稱，新措施亦簡化整個申請的行政程序，認為是政府積極支持過渡性社會房屋計劃的行動。她相信政府以一元象徵式租金租出政府土地和處所，讓非政府機構營運過渡性社會房屋計劃，並豁免相關行政費及按金的新措施，能鼓勵非政府機構推動過渡性社會房屋，樂善堂下一步會積極留意相關政府土地和處所，期望能夠提供更多的過渡性社會房屋予基層家庭。

社聯業務總監黃健偉指，政府新措施可助非政府機構更容易申請過渡性房屋項目，相信可縮減由申請至推出項目的整個過程，「將政策恆常化都係一件好事，大家去做都容易啲。」