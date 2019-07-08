【逃犯條例】何韻詩赴聯合國人權理事會談反修例　中方代表兩打斷

《逃犯條例》修訂爭議持續不斷，過去一個月來引發連場示威活動。香港歌手何韻詩今（8日）到瑞士日內瓦出席聯合國人權理事會例會，她在會上發言講述香港反修例的情況，惟短短兩分鐘發言，遭中方代表兩度打斷。

中方代表（中下）打斷何韻詩發言，他指香港是中華人民共和國的組成部份，將香港與中國並列是違反聯合國憲章，要求大會裁決。（聯合國片段截圖）

何韻詩在會議上表示，上月有200萬名市民上街遊行反對修例，她稱修例會拆去香港和中國的防火牆，發言約30秒，中國常駐日內瓦聯合國代表團青年外交官戴德茂隨即打斷，他指香港是中華人民共和國的組成部份，將香港與中國並列是違反聯合國憲章，要求大會裁決，副主席阿斯佩隆德其後提醒她要留意有關原則，繼續讓她發言。

何韻詩其後稱，在反對修例的示威者運動中，已有數十名示威者被捕，更有4名市民自殺。她亦有提及DQ議員、銅鑼灣書店事件等，顯示回歸後香港的高度自治不斷被蠶食，而香港於北京的阻撓下仍沒雙普選。戴德茂再次提出抗議，指何韻詩攻擊「一國兩制」，會議副主席討論後續讓何韻詩發言。何韻詩最終呼籲聯合國應召開緊急會議保護香港，她又指若中國不尊重人權，人權理事會應將中國除名。