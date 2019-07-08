【逃犯條例】警包抄式清場惹爭議　譚文豪斥警亢奮如「食咗藥」

大批市民昨晚（7日）參與九龍區大遊行後，在旺角一帶留守，警方於昨晚11時許開始以武力清場，至凌晨一時許，示威者大部分散去，警方仍推進防線，惟前方只有公民黨立法會議員譚文豪、民主派區諾軒和數十名記者。譚文豪今天接受商台節目訪問時憶述當時情況，指警方推進時已幾乎沒有示威者，期間有女記者尖叫「唔好再推」，亦有女記者被跌倒，惟警方仍沒有停止，直言不明白警方昨晚為何如此亢奮，「（警員）好似食咗藥。」

譚文豪昨天到場支援示威者。

譚文豪指，事發地點為彌敦道及登打士街交界，他到場現時有數名示威者在場，及後示威者散去，只剩他與區諾軒和數十名記者，形容當時記者以半圓形包圍他與區諾軒。

譚文豪又指，警方推進時已幾乎沒有示威者，其間有女記者尖叫「唔好再推」，亦有女記者被跌倒，惟警方仍沒有停止，直言不明白警方昨晚為何如此亢奮，「（警方）好似食咗藥。」

另外，警方於凌晨一時許在彌敦道一間麥當勞拘捕示威者，惟警方拒記者入內採訪，譚文豪遂帶領記者從內街進入麥當勞，有食客隨即向譚文豪稱有警員在麥當勞內「打人」，此時警方已把示威者帶上警車，記者未能完成採訪整個過程。

譚文豪質疑一方面警察要求示威者散去，但為何要在四方八面包圍示威者，不容示威者離開，質疑警方是否想刻意製造示威者不離開現場的假象。