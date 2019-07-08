【逃犯條例】港大學生會促張翔傚蔡元培　梁卓偉稱曾到蔡墓前憑弔

7月1日發生示威者衝擊立法會事件後，多間大學的校長都發聲明回應，其中香港大學校長張翔表示「破壞性的行動應予譴責」，結果引來港大學生、校友不滿，學生會促張仿傚前北京大學校長蔡元培般，保護於五四運動中被捕的學生。 港大醫學院院長梁卓偉今日（8日）撰文，指自己早前曾到蔡的墓前憑弔，自問道：「若蔡元培先生今天在香港，又會有怎樣的決擇？」他又稱，老師與學生的關係，不應隨時間而變。 梁卓偉又表示，近日再三細讀《大學》，即港大校訓「明德格物的」的來源，「對此頗有感悟，望與各位同事與同學共勉」。

梁卓偉於Facebook上發文。（HKU Medicine專頁截圖）

張翔上周三發聲明，形容立法會發生的衝擊為「暴力事件」，深感痛心，直言「破壞性的行動應予譴責」，並呼籲各方展開對話解決紛爭。事後港大學生會發聲明，批評張未譴責疑濫權暴力的警察，就先譴責示威者，促請他仿傚蔡元培，在五四運動中力保被捕學生的做法。另外，有港大校友及職員發聯署聲明，批張未有承擔校長的責任，斥其行為有助紂為虐之嫌。

曾任食物及衞生局副局長、行政長官辦公室主任的梁卓偉，今日於港大醫學院Facebook專頁發表文章。梁提到7月2日與港大學生傾談6月的政治浪潮，過程中「努力撐着冷靜的表情，其實內心五味紛陳」。他坦言，曾在政府工作，明白官方的難處，如單從管治角度出法，自然難以完全接受同學觀點；但換一角度，亦不能忽視學生立場的背後成因。他續稱，社會嚴重分化，沒有簡單方法解決當前問題，應聆聽與自己不同的聲音，並反省自己立場。

梁卓偉指，上周五（5日）為港大校友領袖的周年午餐聚會，為清空腦袋，缺席了聚餐，到香港仔華人永遠墳場為太婆掃墓，順道到蔡元培的墓前憑弔。他表示，蔡以「思想自由，兼容並包」的理念改革北大，其風骨亦不時提醒自己在教育工作上的使命，眼見大學學生會拒絕與特首會面；又有研究生在衝擊立法會時解下口罩激動陳詞，他問道：「我的責任是甚麼？若蔡元培先生今天在香港，又會有怎樣的決擇？」

梁卓偉表示，問題沒有答案，會隨時間而變；而不應該變的是：「我們作為老師和學生的關係，作為知識份子和香港社會的關係。」他又引《禮記》的《大學》，即港大校訓「明德格物」的來源，表示近日再三細讀後，「頗有感悟，望與各位同事與同學共勉。」