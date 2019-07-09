【逃犯條例】李國能罕有開腔　籲政府撤回條例倡設獨立調查委員會

社會一直要求政府撤回《逃犯條例》，並就6月連串衝突成獨立調查委員會。早前政府已表明暫緩立法，以及停止相關工作。 前終審法院首席法官李國能今日（9日）於報章撰文，表示政府犯下嚴重政治錯誤，現時政府應撤回《逃犯條例》草案，以及成立由法官領導的獨立調查委員會，調查警方處理衝突的情況。不過他指出，特赦示威者一說與法治不符。

終審法院首任首席法官李國能分別於《明報》及《南華早報》撰文，表示明無意涉足政治領域，但鑑於現時情况特殊故撰文評論。他指出，在《逃犯條例》一役政府低估市民不信任內地法律的程度，犯下嚴重治錯誤。

他於文章首段指出，特首林鄭月娥已向公眾道歉，社會因給予她一個機會，同時指出「從港人的觀感看，她過度側重前者，她必須為港人更多發聲，並彰顯於人前。」李國能又呼籲擔任公職者應緊記「他們是人民公僕，應該謙卑服務，並應受到輿論監督。」

他於文章指出，社會有廣泛聲音要求政府撤回草案，由於「暫緩」和「撤回」沒有分別，政府應撤回草案以助和解。

李國能同時支持成立獨立調查委員會，認為委員會是司法程序並可公開聆訊、傳召證人等，一直行之有效；而監警會則欠缺相關權力。他又指，高度尊重警隊，認為委員會調查獨立公正，可還警方清白；即使有批評之處警方日後也可作出改善。

另外，委員會需要較長時間調查聆訊，有助緩和社會緊張氣氛。

針對7月1日示威者衝擊立法會，李國能認為必須譴責違法和暴力事件，並且追究事件，而日後法庭應判具阻嚇性的刑罰。