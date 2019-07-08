【逃犯條例】民主派斥警方濫權　范國威：無法無天、知法犯法

多名民主派議員就昨日（7日）旺角一帶示威事件會見傳媒，指警方進行清場的時候濫用武力、違反專業操守、衝擊記者等行為，並以「包抄」形式挑釁示威者，不能想像是專業的操守，民主派議員發出聲明予以譴責。

譚文豪（左二）表示昨日他在現場看到在無需進逼和推撞，並且只有記者的情況下，警員依然用長盾推撞，有女記者尖叫及倒地，可見警方沒有尊重傳媒。（洪嘉徽攝）

民主派會議召集人毛孟靜、工黨張超雄、議會陣線范國威、梁耀忠、朱凱迪、公民黨譚文豪、郭家麒、民主黨涂謹申及黃碧雲就昨日（7日）旺角一帶示威事件會見傳媒，指警方進行清場的時候濫用武力、違反專業操守、衝擊記者等行為，並以「包抄」形式挑釁示威者，不能想像是專業的操守，民主派議員發出聲明予以譴責。

譚文豪表示昨日在現場看到在無需進逼和推撞，並且只有記者的情況下，警員依然用長盾推撞，有女記者尖叫及倒地，可見警方沒有尊重傳媒。他又指，警方不容許記者進入封鎖線內作正常拍攝及採訪，並未如警務處處長盧偉聰所言「尊重記者朋友」。對於昨日懷疑有人在麥當勞內被警員「捉出去打」，譚表示已去信麥當勞總部及該分店，要求保留閉路電視錄影。

涂謹申（左）指警方雖在出勤時毋須出示警員編號，但戴上寫有「警察」二字的頭盔代表警察的身分，表示在運用權力，在此情況下必須出示警員編號，因此昨日部分警員已違反《警察通例》。（洪嘉徽攝）

張超雄指，以往雨傘運動時，議員可以進入警戒線範圍與警方談判，甚至與指揮官溝通，但這次警方「完全畫死警戒線」，對議員的態度惡劣，強調議員本應有監察政府的權力，但昨日警方的行動是妨礙公職人員履行職務。

范國威直言「沒有最黑暗，只有更黑暗」，警察已經墮落到「無法無天」、「知法犯法」，在和平散去的過程中繞過議員及傳媒的監察，直指警方是「犯法部隊」而非執法部隊，帶頭犯法挑釁示威者是十分危險。他又指警務人員濫用權力，使日後有機會引起流血衝突、騷亂，更稱警察蓄意引起衝突、違反警察通例、未有出示委任證，直指是「無牌爛仔」。他促請保安局局長李家超及盧偉聰問責及交待警隊昨晚在旺角執法的理據，及懲處濫用武力的警員，並指警隊必須維持政治中立。

另外，涂謹申指警方雖在出勤時毋須出示警員編號，但戴上寫有「警察」二字的頭盔代表警察的身分，表示在運用權力，此情況下必須出示警員編號，因此昨日部分警員已違反《警察通例》。

監警會前委員黃碧雲指出，便衣探員在行使警察權力的時候必須表明身分及出示委任證。她指昨晚有市民質疑某位非軍裝的便衣警員，此情況下該名警員必須按市民要求出示委任證，因此監警會及投訴警察課應主動調查事件，表示稍後亦會在立法會跟進。她續指昨日警方在山東街「包抄」的行動令示威者無路可逃，質疑警察的策略到底是驅散群眾抑或是準備圍堵拘捕，促請監警會就此事展開全面調查。

黃碧雲（左）指昨晚有市民質疑某位非軍裝的便衣警員，此情況下該名警員必須按市民要求出示委任證，因此監警會及投訴警察課應主動調查事件。（洪嘉徽攝）

梁耀忠指出警方昨晚「有權用到最盡」，在旺角作出阻攔和「包抄」，是過分的行為，警方需要作出交待。毛孟靜重申民主派議員要求盧偉聰追究及懲處失職濫權的警員，並向市民作出道歉。