【逃犯條例】修例「壽終正寢」　蔣麗芸：乾脆講「撤回」又如何？

特首林鄭月娥今早（9日）於行會前見記者，直言《逃犯條例》修例「完全失敗」，又指了解市民擔心會否重推修例，表明條例已「壽終正寢（the bill is dead）」。 民建聯主席李慧琼認為說法是用於釋除部分人疑慮，而實際上修例工作在政治上已不可能繼續，新舊說法實質上無異；至於公開與學生代表對話，她希望政府用最大的誠意聆聽學生的聲音，而學生代表亦應理解兩方在沒有前設的情況下溝通才可更坦誠。 民建聯立法會議員蔣麗芸則批評，林鄭現在是進退失據，「 既然講得出『壽終正寢』4個字， 即是條例「不會翻生」，乾脆講『撤回』又如何？」

蔣麗芸直言，林鄭今日根本沒有回應反對修例人士的訴求，「反而是一棍扑死90多萬實名支持佢嘅人」，表明現實情況是無論林鄭說什麼，反對者會繼續追求「撤回」修例、追究警方濫權等5大訴求，「直至11月區選為止」。

她又質疑，涉台灣殺人案的陳同佳10月將會出獄，「作為一個特首，如何面對，如何解決！」

陳同佳10月將會出獄，作為一個特首，如何面對，如何解決！ 蔣麗芸

民建聯立法會議員蔣麗芸則批評，林鄭現在是進退失據，「 既然講得出『壽終正寢』4個字， 即是條例「不會翻生」，乾脆講『撤回』又如何？」。（資料圖片）

李慧琼：釋除部分人疑慮

至於李慧琼發新聞稿，指林鄭今早的回應，進一步說明政府在《逃犯條例》工作上的不足，更用上「壽終正寢」來形容條例已終止工作，認為有關說法是用於釋除部分人疑慮，而實際上修例工作在政治上已不可能繼續，新舊說法實質上無異。

對於林鄭表明願意公開與學生代表對話，李慧琼希望政府用最大誠意聆聽學生的聲音，而學生代表亦應理解兩方在沒有前設的情況下，溝通才可更坦誠，希望大家能珍惜機會，而各大專院校校長也應發揮中間協調的角色促成對話。

至於檢討各大諮詢架構，及改組青年發展委員會，李慧琼認為政府方向正確，不過在現時網絡世界及社交網絡盛行的世代，收集民意的方式、民情的監察、以及政府信息發放的方式及效率才是關鍵。

她相信，政府發出訊息願意更主動走入社群及民間平台聽取意見，希望各政府部門能切實執行，令政府能全方位聽取民間意見，特別在政府有決心解決積累的深層次矛盾，政府更應多聽意見，更重要是突破以往的施政框架，多了解社會的不同建議，尋找有效的解決方案。

對於近期的連串警民衝突、應否設獨立調查委員會等，李慧琼續指，現時監警會已主動調查，認為監警會的調查工作會可更專注及更專業，相信會有客觀、具公信力的結論，還原警方在執行任務時的表現，向各方作出公允的交代。

最後她稱，香港是法治社會：「如果有人說未檢控、未審未判就可以特赦，又或者有人說先政治後法律，這些都是對香港的法治會做成摧毀性的破壞，在這點上社會應堅決守護，否則香港再不是一個法治的社會」。