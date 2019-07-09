【逃犯條例】邱騰華：吸納商會各界意見　成今後團隊工作態度

商務及經濟發展局局長邱騰華今日（8日）出席「中美關係：現狀與前景」國際論壇時，表示知悉特首林鄭月娥對近日社會事件表示痛心，包括政府未有聆聽民間的聲音，這點他們已作出反省。他又提到，林鄭月娥和政府團隊討論時要求他們重新審視手頭上的工作，細心聆聽、多作討論，避免不必要的衝突。邱騰華表示在過往幾星期已與商會及不同界別討論，對於有些已諮詢的政策、草案等，他指會在立法會重開時與不同黨派討論優次。

邱表示在過往幾星期已與商會及不同界別討論，對於有些已諮詢的政策、草案等，他指會在立法會重開時與不同黨派討論。（洪嘉徽攝）

他明白社會希望有機會重新討論部分已推出的政策，因此他開始吸納來自旅遊界、各商會等的意見，相信可以成為今後的團隊工作態度和方式。

邱續指，過去一星期曾與旅遊業界討論，指對旅遊業的影響不大，旅客數字只跌約5-10%，要視乎社會中長期的發展和衝突事件，日後會繼續跟進。被問到商界會否同意成立獨立調查委員會以緩和社會矛盾，他指政府歡迎社會各界提出不同方式，建立平台紓緩社會矛盾，以及檢視不足之處。

他坦言，沒有人希望發生激烈的社會運動和破壞性衝突，商界和零售業亦有向他反映意見，但都是實事求是，一方面了解市民情緒，另一方面希望市民用合理、和平方式表達意見。他相信即將會重新審視工作，例如面對中美貿易戰，政府推出很多基金支援中小企的營商環境，而基金申請數量比上年有所增長，他表示會和不同業界、專業團隊尋求辦法，令更多中小企受惠。