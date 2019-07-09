【DSE放榜2019】明愛首屆護理學畢業生全數就業　入職月薪達3.3萬

香港中學文憑試（HKDSE）明天（10日）放榜，香港醫療服務人手緊張，不少大專院校都會開辦或增加護理課程學額，應付需求。 明愛專上學院早前開辦護理學課程，今學年首屆畢業生已全數投身職場。明愛專上學院今（9日）公布，111名畢業生都已百分百就業，平均入職月薪達33,000元。

香港醫療服務人手短缺，不少院校為應付需求紛紛加開護理學課程學額。（資料圖片）

明愛專上學院今（9日）公布，首屆護理學榮譽學士、已獲得註冊護士專業資格的111名畢業生，已錄得百分百就業率。當中97%獲得醫院管理局聘用為註冊護士，其餘3%則入職私營醫療機構，部份已正式上班。

明愛專上學院健康科學院指，畢業生平均入職月薪已達到33,000元；又指，對首屆畢業生在短時間內全數就業感到鼓舞。

現時部分明愛專上學院的護理學榮譽學士學額獲指定專業/界別課程資助計劃（SSSDP）資助，在新學年資助學額將由200個增至360個。學院期望日後可培育更多護理專才，回應護理人手不足的需求。

目前修讀護理學的學位課程或高級文憑後，可入職成為註冊護士（Registered Nurse，RN）或登記護士（Enrolled Nurse，EN）。而明愛專上學院的護理學榮譽學士課程，提供的正是註冊護士訓練課程。