【醫護人手】爭取專科護士制度立法　護理專科學院：助挽年輕人才

本港的臨床護理正走向專科化，部分在專科病房的護士會工作一段時間之後，會選擇修讀香港護理專科學院（護專）提供的專科培訓課程，完善自己的知識，惟本港仍未立法設立專科護士認證制，港府僅建議設專科護士自願註冊制度。 獲護專頒授院士（家庭醫學及基層健康）的洪淑儀及林嘉琪現於醫院管理局港島東聯網擔任資深護師一職，兩人認為專科護理的發展已愈加進步，現時是實行專科認證的好時機，經培訓的護士擁有更專業知識，遇有刁鑽個案時可作出適切判斷，長遠有助整個社會的醫療發展。洪淑儀又指，現時的年輕護士對職場前景方向清晰，相信為他們提供更多培訓機會有助挽留新血。

洪淑儀指，有一定資歷的護士不止會照料病人的病症，亦會同時照顧其心理情緒。（陳倩婷攝）

醫身更醫心 專科護士靠減壓助病人控制血糖

洪淑儀專注的範疇是糖尿病護理，她指與一般護士相較，經專科培訓的護士見到病人血糖低時會先反覆思考病人的病因、詳細問症，包括詢問病人的家庭及工作情況、心理壓力、睡眠質素等，從而為病人提供建議，包括調整其日常作息及飲食，強化病人的身體以減復發機率。 洪解釋，病人若情緒緊張會影響內分泌，從而影響糖尿病情。她續分享曾有病人工作壓力太大，每天需調校四個鬧鐘「嘈醒自己」，遂建議他上減壓班，令其睡眠質素轉佳，其血糖水平的三個月平均值由11度跌至6度，其間醫生只增加少量藥物劑量，效果相當顯著。

林嘉琪稱自引入完善的傷口護理系統以來，港島東聯網需回院洗傷口的病人數目顯著下跌。（陳倩婷攝）

完善傷口護理機制 減少病人回診所洗傷口次數

林嘉琪鑽研的則是傷口護理，曾獲護專引薦至韓國接受兩個月的傷口護理培訓。她直言以往護士一般是「盲目洗傷口」，但自2009年引入完善的傷口護理機制後，除了在診所為病人洗傷口，亦會教導病人回家自行清洗，並開辦小組活動助病人理解；她指表面上病人傷口是「一個窿」，但她會進一步分辨傷口性質，如是否屬動脈潰瘍或靜脈潰瘍，以決定不同的處理傷口方法。

港島東聯網普通科門診數據顯示，求診人次由2008年的15,802人，增至2018年的18,582人次，升幅達17.6%，不過需要洗傷口的人數不增反減，由2008年的85,536人大幅下降25.2%至2018年的63,999人。林嘉琪相信是引入傷口護理機制的功勞，護士工作量減少之餘，有更多時間可教育病人，形容為「病人同事win win（雙贏）」。

兩人現時於護理專科學院提供基層醫療相關的培訓課程。（陳倩婷攝） 護專課程着重實用、貼地 年輕護士望培訓後增晉升機會 兩人於2015年加入護專，經認證成為院士，現時主要為基層護理的門診護士提供培訓，課程會為護士提供最新及較深入的資訊，例如傷口用的敷料推陳出新，或解答較艱深的臨床個案，有時亦會邀請醫生作客席講師，務求令護士的臨床護理知識更全面。 林嘉琪笑言，曾被新人問及「要做啲乜先做到你咁樣？」，她認為年輕護士見到「人辦」會更有學習熱誠，而護專的培訓空間較私人醫療機構大，學習機會較多。洪淑儀透露，年輕護士學生願利用公餘時間參加培訓，形容新一代目標清晰，在選擇專科時除了貼近自己興趣外，亦會考慮晉升前景。現時醫護人手流失率高企，洪認為護專的培訓有助挽留護士新血，長遠對整體醫療發展有禆益。