【DSE放榜2019】護理學課程新學年大增學額　考生報讀五大須知

中學文憑試將於周三(10日)放榜在即，本港醫療服務人手一直緊張，不論資助或自資院校均於新學年起增加護理課程學額以應付需求。 護理學以往均為考生熱門之選，《香港01》訪問學友社學生輔導顧問吳寶城及屯門醫院普通科護士學校校長李錦民，講解護士專業資格、各種護士課程的分別、以及如何考量自己是否適合報讀等。

本港醫護人手長期短缺，高等院校相繼增加護理學名額以應付需求。（資料圖片）

1. 登記護士（Enrolled Nurse，EN）與註冊護士（Registered Nurse，RN）分別？

目前修讀護理學的學位課程或高級文憑後，可入職成為註冊護士（RN）或登記護士（EN）。

從護士晉升階梯而言，EN在職級上較RN低一級，起薪點約為每月1.9萬元，比RN每月3萬元薪酬低約1萬元。在工作性質方面，EN主要執行醫生指令，負責最基本的護理工作，包括打針、派藥、傷口護理等工作，職責較RN輕。RN則可單獨處理臨床的治療工作，包括為病人清洗傷口、跟進病人情況並向醫生匯報等。RN晉升階梯更闊，可以從事專科護士包括急症室、手術室及產科等，EN則需要進修為RN才可向專科發展。

EN的培訓年期較RN短1至2年，相關課程的入學要求較低，考生文憑試包括中、英文五科達2級或以上，就符合修讀EN的高級文憑條件。至於考獲RN資格的護理學學位課程或高級文憑，課程最低入學門檻則須達到「33222」或「332233」成績。

2. 資助大學與自資院校的護理學士課程有何分別？

吳寶城認為，資助和自資護理學課程只要獲香港護士管理局認證，學生均可申請成為註冊或登記護士，故兩者畢業生在職場的專業認受性相若。吳認為，入讀資助和自資院校課程最大分別是全人教育培訓，他舉例，資助大學資源相對豐富，提供較多海外交流的機會，轄下學院及開辦的學科數目較多，同學在護理學以外，可以選修不同的跨學科課程，例如工程、哲學等，能夠擴闊知識層面。

3. 大學聯招報讀護理學課程有什麼要注意？

中六畢業生人口持續下降，新學年護理學額有所增加，但吳寶城認為，護理學位一直深受考生歡迎，預計今年各校的收生分數變化不大，建議考生可以參考課程去年收生的四份三位數。若文憑試成績與之相若或更高，相信成功入讀機會高；若尚欠兩、三分才達標，考生仍可一試，將護理學放在Band A，但不鼓勵Band A三個課程均選擇護理學。他又提醒，港大今年調整收生策略，成績考獲5級或以上學科會獲額外加分，「有星就會著數，星越多，分數就會拉得越高。」

4. 護士學校設有三年制的高級文憑，學生畢業後具備註冊護士資格（RN），考生在選擇課程上有什麼考慮？

現時本港有三所護士學校提供高級文憑可申請RN資格，修讀年期為三年，較學位課程短兩年。吳寶城指，同學若想盡快投身註冊護士行業，專注醫療實務訓練，則可修讀護士學校的課程，畢業後以入職公立醫院居多。不過，他認為，從長遠晉升角度，RN持有學士學位較高級文憑佳，因為五年制學位課程的全人教育發展更全面，包含人事管理、溝通及語文能力等培訓，令學生具備職場「軟實力」的優勢。

而李錦民認為，同學修讀護士學校課程，將更熟悉公立醫院運作，有助畢業後投身業界，現時三所學校的畢業生均100%可考獲RN資格，98%獲醫管局轄下醫院聘用，僅1%至2%流向私家醫院。李同意，護士擁有學位在晉升上較有利，大部份學生在完成高級文憑後，均會再進修取得學位資歷，但強調護士經驗與能力亦是重要的升職條件。

護理工作屬厭惡性行業，考生在選科時應留意自己性格是否合適。（資料圖片）

5. 如何衝量護士工作是否適合自己？

吳寶城認為，考生在選修護理學前，除考慮薪酬與前境外，亦宜多了解行業性質與工作情況。例如現時醫院人手長期短缺，護士職務繁忙，亦採取輪班制。另外，護士屬厭惡性行厭，需要接觸病人排泄物、血液、傷口等，同時又會經常面對生離死別，同學需要在心理上有所準備及克服。

李錦民指，同學需要思考自己是否具備耐性及有愛心的特質，「免得自己辛苦，病人又suffer（捱苦）。」他舉例，護士需要為病人抽痰及抹糞便，若果同學怕骯髒，又敷衍處理，就會危害病人健康及生命危險，「如果冇徹底清痰，就會令細菌滋長；冇徹底清好糞便，就會令病人腐爛甚至引起併發症。」