【DSE放榜2019】選修3科學生佔近兩成　考評局：20分始有機入八大

2019年中學文憑試明日（10日）放榜，考評局今日（9日）召開記者會公布今年考試數據，今屆共有47,005名日校考生，考獲「33222」學士學位基本收生要求的日校考生有19,676人，平均1.5人競爭一個八大資助學位。考評局秘書長蘇國生表示，考獲20分的學生很有機會入讀八大資助學位。 今年通識科共有91.4%日校考生考獲2級或以上成績，屬歷年最高，而今年報考三個選修科（3x）的考生達18.9%。

考評局今日舉行記者會，公布2019DSE整體考生的表現。（張浩維攝）

考評局今日公布，核心科目考獲「3322」的考生共有19,728人，佔日校考生42.2%；核心科目連同一個選修科考獲「33222」大學基本入學要求的考生，共有19,676人，佔日校考生42.1%。

現時八大院校共有約1.5萬個首年入學資助學位，扣除約2000個預留予非聯招學生的首年入學資助學位後，以「33222」大學基本入學要求計算，即有19,676名日校考生競爭1.3萬個八大資助學位，平均約1.5人爭一個學位。

蘇國生表示，考獲20分的學生很有機會入讀八大資助學位，但同時強調選讀課程時要考慮自身興趣。

蘇國生表示，考獲20分的學生很有機會入讀八大資助學位，但同時強調選讀課程時要考慮自身興趣。（張浩維攝）

今年報考三個選修科（3x）的考生達18.9%，較去年上升1.2個百分點。蘇國生認為，3x學生人數增加，或與大學加分或特別取錄安排有關。他解釋，大學普遍只要求兩個選修科，但第三個選修科有加分優勢，因此學生的選修科數量有所增加。

李王鍏：英文無「3」 讀大學好勉強

今年多間院校明確公布彈性收生安排（見下圖），未能達最低入學要求，但在其他科目表現優異的學生，仍有機會獲取錄。港大及中大部分課程今年採用成績換算機制，於文憑試取得5、5*及5**等級，將分別換算為5.5、7及8.5分。

蘇國生認為，相關安排增加選科的靈活性，大學某些課程會考慮錄取某科不達標考生。而總監（公開考試）李王鍏則認為：「英文（成績）無3，讀大學好勉強。」

總監（公開考試）李王鍏則認為：「英文（成績）無3，讀大學好勉強。」（張浩維攝）

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57.9%日校考生 中文考獲3級或以上成績

核心科目的表現方面，今年有87.3%的日校考生於中文取得第2級或以上成績，較去年增加1.2個百分點，考獲第3級或以上成績和第5級或以上成績的日校考生則分別佔57.9%及10.5%。英文科有53.8%獲第 3 級或以上成績，與2018年相若。考獲第5級或以上成績的日校考生有9.7%，較去年微升0.7個百分點。

數學科必修部分方面，81.3%的日校考生取得第 2 級或以上成績，較去年下跌1.2個百分點；14.7%則取得第5級或以上成績，較去年上升0.8個百分點。

通識科91.4%日校生考獲2級以上成績

通識科有91.4%日校考生取得第2級或以上成績，較去年上升2.4個百分點，屬歷年最高；考獲第5級或以上成績的學生則佔10.4%，較去年升3.2個百分點。