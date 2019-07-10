【DSE放榜】聖保羅男女狀元曾參加6.16大遊行　對社會現狀感無力

中學文憑試（DSE）今日（10日）放榜，今屆共誕生 12名狀元，包括9男3女。傳統名校聖保羅男女中學今屆共有一名考獲七科半5**的超級狀元，較去年誕生三名狀元遜色；不過亦分別有兩名考獲六科5**的榜眼。 狀元甘浚祺因曾患白血病，希望日後可從醫。對於近日修訂《逃犯條例》於社會掀起風波，他拒絕就事件表明立場，憂慮傳媒會斷章取義。不過他其後補充因受612衝突影響，故曾參與民陣發起的616遊行，對現時社會情況感無力。

聖保羅男女中學狀元甘浚祺，小學時期曾因患上白血病而休學一年。（梁鵬威攝）

聖保羅男女中學今屆誕生一名超級狀元甘浚祺，他除於四科主科考獲5**外，並於選修科物理、生物、化學及數學延伸部分考獲5**。另外兩名考獲六科5**的榜眼考生為何智樂及何泳懿。當中何智樂於中、英文、通識考獲5**，亦於化學、生物和物理獲得5**；而何泳懿則於英文、通識、數學及延伸部分M2獲5**，另外於物理、化學及經濟獲5**。

甘浚祺（圖中）認為最重要是應試心態，以平常心去面對。（梁鵬威攝）

超級狀元甘浚祺稱當年小四升小五時，曾因患上白血病而休學一年，當時有幸得到醫護人員的照顧及鼓勵，故希望日後從醫。他續稱，家人曾給予他太多壓力，但因患病而選擇放手，給予他自由度去學習，並默默支持他。他希望透過分享自身經歷，鼓勵患病人士：「病咗唔會咩都無晒，讀書可以追返。」

他又指，自己若能入讀醫科做醫生，會選擇到公立醫院行醫，因為自己當年在公院接受治療。被問到公立醫療制度問題，他認為現時資源不足，醫護工作壓力大、士氣低落，並非獨立醫生可以解決，而醫管局有責任處理，但不評論醫管局的表現。他續指，認同現時醫護界與警方關係因反修例事件而緊張，「唔緊張係假」，但雙方有磨擦，相信要由醫管局去有心解決事情。被問到醫管局有沒有心解決，他靦腆答道，「見仁見智啦，心裡有數。」

拒表達修例立場：社會容不下多元聲音

對於近日於社會掀起爭議的反修例風波，甘浚祺稱因現時太敏感，自己未有勇氣去完全表達心內所有想法，故不表達自己立場，希望外界諒解。至於為何未能完全表達自己心聲，他稱現時社會容不下多元聲音，同時憂慮傳媒不同立場、高層的決策，會對自己意見就單一句子斷章取義，強調自己並非批判記者，期盼予以體諒。

▼2019年DSE文憑試十二狀元▼

+ 8 + 7 + 6

不過他續稱自己有參與616民陣200萬人遊行，同意612衝突影響他上街的決定。對於表達訴求的方式，他稱每個人有不同表達方法，不論是和平或暴力，認為最重要是理解行動背後原因，而非批鬥或盲目譴責。他相信儘管不同人用不同的表達方式，出發點都是愛香港。他指自己仍為年輕人，對社會現狀有無奈感及無力感，完全理解政府有自己的立場及考量，但仍希望政府可以聆聽民意。

傳統名校聖保羅男女中學今屆共有一名考獲七科半5**的超級狀元，亦分別有兩名考獲六科5**的榜眼。（梁鵬威攝）

通識科令年輕人關心社會

他又不認為通識科引致現今問題，認為科目非教導年輕人激進與衝擊，而是懂得理解分析社會暴戾的原因。他續稱，年輕人關注社會歸功通識科，理解要掌握學習該科目不容易；他認為通識科令大家明白「唔好以為因為衝擊，以為成個社會都係好暴戾」。

他又指不評論民陣聲稱200萬人遊行數字是否誇大，但強調遊行的200萬人中僅有逾千人衝擊，坦言不足1%；不過現時因少數人衝擊，而令外界覺得社會被煽動衝擊，自己感到傷心。

至於讀書心得，他指知道坊間有「神技」應付考試，但認為最重要是應試心態，無論公開試或校內試都應保持平常心面對。他稱自己不會設固定時間表，但會訂立一個目標去實踐，而溫書期間亦要適時休息，例如會打機解壓。

「榜眼」：通識教他認識何謂盲目愛國與批判地愛國

有參與七一遊行的「榜眼」何智樂認為，設立通識科是高中課程重要的學習環節，學科並沒有問題，他認為，通識教他認識何謂盲目愛國與批判地愛國，並學會獨立思考去分析事件前因後果。致於反修例事件致醫護與警員對立，因為有病人資料外洩，以及警員在醫院拘捕示威者。有志從醫的何認為，醫生認按照尊業操守行事，應尊重病人私隱，但具體處理方法，應由醫管局決定。出身中產的他，感謝父母裁培，又特別提醒考生父母，有時候正面說話未必對子女有鼓勵作用，「例如加油，你一定會更好，對我就冇用。」他反指，行動勝過說話，笑言如煲老火湯或溫書至夜深時送上一杯暖水等，均令他感到很大的支持。

另一「榜眼」何泳懿除中文5*外，其餘五科包括M2數學延伸均取得5**。何指，去年底獲美國康乃爾大學提早取錄，修讀工程學科，到外國讀書是因為美國科技發展較香港理想。她續，因已獲大學取錄，故一邊任職酒店任職侍應，一邊準備及應考文憑試，儲蓄到當地的生活費。她認為，這個都是抒解學習壓力方法，「唔駛成日困喺房。」